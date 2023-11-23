الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"فاصل من اللحظات اللذيذة" لهشام ماجد وهنا الزاهد يدخل المونتاج تمهيدًا لعرضه

هنا الزاهد
هنا الزاهد

انتهى صنّاع وأبطال فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي تقوم ببطولته الفنانة هنا الزاهد والفنان هشام ماجد، ويشاركهم البطولة عدد من نجوم الفن من بينهم الفنان بيومي فؤاد، ومن إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر أن يدخل به "الجندي" مرحلة المونتاج للتمهيد لعرضه داخل دور العرض السينمائي.

أبطال فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد خلاله هشام ماجد شخصية مهندس معماري متزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يواجهان مفاجأة تغير حياتهما وتقلبها رأسًا على عقب.

«فاصل من اللحظات اللذيذة» هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما، حيث ينتظر الثنائئ عرض فيلم «بضع ساعات في يوم ما» المأخوذ عن وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر.

وتشهد أحداث الفيلم مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال العمل الذي يشارك في بطولته مي عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدني، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتي، محمد الشرنوبي وأسماء جلال، وإخراج عثمان أبو لبن.

تفاصيل فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

وتجسد الفنانة هنا الزاهد خلال أحداث «فاصل من اللحظات اللذيذة» دور زوجة هشام ماجد، الذي يعمل مهندس، ويعيشان معا حياة تعيسة، غير التي توقعتها الزوجة، في فترة الحب والخطوبة التي جمعت بين الثنائي ضمن أحداث الفيلم، إلى أن تحدث مفاجأة تغير حياتهما، وتتصاعد الأحداث التي تجمع بين الثنائي اللذين يجتمعان سويًا لثاني مرة في عمل فني.

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