لأول مرة.. كيف تفاعلت والدة الفنانة هنا الزاهد مع خبر انفصالها؟

لا يزال الجمهور وروّاد السوشيال ميديا مشغولين بخبر انفصال الفنانة هنا الزاهد، من الفنان أحمد فهمي، ويتحدث الجميع عن الانفصال، الذي قارب على الأسبوع منذ إعلان “الزاهد” خلال ستوري خاص بها على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "اإنستجرام"، قائلًة: "الحمد لله.. تم الانفصال بيني وبين أحمد فهمي بعد 4 سنوات زواج".

ولأول مرة قررت عائلة الفنانة هنا الزاهد الخروج عن الصمت، وتعلق والدتها شيرين المنزلاوي، على خبر انفصال نجلتها، ونشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "أطيب وأحن مخلوقة في الدنيا. ربنا يكرمك على قد جمال قلبك".

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة هنا الزاهد على المنشور الذي شاركته والدتها على صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين حبهم لها، وداعين المولي بإلهمها الصبر، وأن يعوضها خيرًا، إلا أن الفنانة هنا الزاهد لم تتفاعل مع منشور والدتها بأي شكل أو طريقة.

بداية قصة حب أحمد فهمى وهنا الزاهد

يُجدر الإشارة إلى أنه احتفل كل من الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد بخطبتهما في منتصف أغسطس عام 2018، في أجواء عائلية وبحضور عدد من أصدقاء الثناني منهم الفنان أكرم حسنى، وكذلك الفنان الراحل طلعت زكريا.

وفي منتصف سبتمبر عام 2019، عُقد قران الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، بفندق الفورسيزونز وبحضور عدد من نجوم الوسط الفني المقربين وعائلتهم وأصدقائهم، وقضى الثنائي شهر العسل في جزر المالديف ومن ثم سافرا إلى جزيرة بالي في إندونيسيا التى تقع بجنوب شرق آسيا وبعدها انتقلا إلى دولة سنغافورة فى نفس المنطقة لاستكمال شهر العسل.