سر تجاهل أحمد فهمى خبر انفصاله عن هنا الزاهد

تفاعل روّاد السوشيال مع خبر انفصال الفنانة هنا الزاهد عن أحمد فهمي، ليتصدر الثنائي محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل".

وانتظر الجمهور أن يرد الفنان أحمد فهمي، على خبر الانفصال ويعلّق عليه، إلا أن الأخير قرر تجاهل الأمر وعدم الحديث عنه، حتى لا يكون الثنائي مادة لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، خاصًة في ظل الظروف التي يمر بها الأشقاء في غزة، مكتفيًا بمنشوراته التي تدعم غزة وأهلها، وتفضح جرائم الاحتلال في حقهم.

وفي وقت سابق، أعلن الفنان أحمد فهمي، أنه يرفض أن تكون حياته مشاعا للجمهور، ويحكي عن حياته الشخصية من خلال صفحاته الرسمية أو في البرامج، ويرى أن الجمهور يجب عليه أن يهتم بأخبار أعماله الفنية فقط وليست حياته الشخصية.

بداية قصة حب أحمد فهمى وهنا الزاهد

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بخطبتهما في منتصف أغسطس عام 2018، في أجواء عائلية وبحضور عدد من أصدقاء الثناني منهم الفنان أكرم حسنى، وكذلك الفنان الراحل طلعت زكريا.

وفي منتصف سبتمبر عام 2019، عُقد قران الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، بفندق الفورسيزون وبحضور عدد من نجوم الوسط الفني المقربين وعائلتهم وأصدقائهم، وقضا الثنائي شهر العسل في جزر المالديف ومن ثم سافرا إلى جزيرة بالي في إندونيسيا والتى تقع بجنوب شرق آسيا وبعدها انتقلا إلى دولة سنغافورة فى نفس المنطقة لاستكمال شهر العسل.