السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سر تجاهل أحمد فهمى خبر انفصاله عن هنا الزاهد

الفنانة هنا الزاهد
الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حلمي

تفاعل روّاد السوشيال مع خبر انفصال الفنانة هنا الزاهد عن أحمد فهمي، ليتصدر الثنائي محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل".

 

وانتظر الجمهور أن يرد الفنان أحمد فهمي، على خبر الانفصال ويعلّق عليه، إلا أن الأخير قرر تجاهل الأمر وعدم الحديث عنه، حتى لا يكون الثنائي مادة لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، خاصًة في ظل الظروف التي يمر بها الأشقاء في غزة، مكتفيًا بمنشوراته التي تدعم غزة وأهلها، وتفضح جرائم الاحتلال في حقهم.

 

وفي وقت سابق، أعلن الفنان أحمد فهمي، أنه يرفض أن تكون حياته مشاعا للجمهور، ويحكي عن حياته الشخصية من خلال صفحاته الرسمية أو في البرامج، ويرى أن الجمهور يجب عليه أن يهتم بأخبار أعماله الفنية فقط وليست حياته الشخصية.

بداية قصة حب أحمد فهمى وهنا الزاهد

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بخطبتهما في منتصف أغسطس عام 2018، في أجواء عائلية وبحضور عدد من أصدقاء الثناني منهم الفنان أكرم حسنى، وكذلك الفنان الراحل طلعت زكريا.

وفي منتصف سبتمبر عام 2019، عُقد قران الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، بفندق الفورسيزون وبحضور عدد من نجوم الوسط الفني المقربين وعائلتهم وأصدقائهم، وقضا الثنائي شهر العسل في جزر المالديف ومن ثم سافرا إلى جزيرة بالي في إندونيسيا والتى تقع بجنوب شرق آسيا وبعدها انتقلا إلى دولة سنغافورة فى نفس المنطقة لاستكمال شهر العسل.

الفنانة هنا الزاهد بداية قصة حب أحمد فهمي وهنا الزاهد قصة حب أحمد فهمي وهنا الزاهد تجاهل أحمد لخبر انفصاله سر تجاهل خبر انفصال أحمد فهمي عن

مواد متعلقة

مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل العودة عبر dmc ومنصة watch it

قبل عرضه.. هكذا روّج صنّاع وأبطال "العودة" لمسلسلهم

إدارة مهرجان الجونة تحدد موعد الدورة السادسة: ندعم فلسطين بطريقتنا

مسلسلات رمضان 2024| القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضي

محمد جمعة: علموا أولادكم أصل الحكاية الفلسطينية

بسبب أحداث غزة.. هانى شاكر يُقرر تأجيل حفلاته فى لبنان

بعد عودة أحمد عز.. صنَّاع "فرقة الموت" يستأنفون التصوير غدًا

عصام عمر يكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيته في فيلم "فرقة الموت"

الأكثر قراءة

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

نعمة أم نقمة.. ماذا ينتظر أهالي غزة في الشتاء؟

فى ختام جولته: رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة أوتسوكا اليابانية العاملة فى مجال الصناعات الدوائية

غدًا.. أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا فى واقعة حفل المنصورية

انطلاق المنافذ المتنقلة باكتوبر لمبادرة رئيس الجمهورية بتخفيض الأسعار 25%.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضي التحقيق والمحاسبة

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان