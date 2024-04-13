إيرادات "فاصل من اللحظات اللذيذة" تتجاوز 7 ملايين جنيه فى ثالث أيام العيد

جمع فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" من بطولة الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد، إيرادات أمس الجمعة، قدرت بنحو 7 ملايين و90 ألفًا و645 جنيهًا، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وتدور قصة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في إطار من الخيال والكوميديا، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية حول زوجين تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

ويقدم هشام ماجد شخصية مهندس معماري اسمه صالح، يعيش حياة فقيرة مع زوجته هنا الزاهد، التي تلعب دور دُرية وهي ربة منزل وتدخل معه في خلافات، وفجأة يجد هشام وهنا عالمًا افتراضيًا يعيشان به ويصبحان أغنياء.

فيما يجسد بيومي فؤاد شخصية صاحب شركة عقارات ومدير هشام ماجد ويقوم برفده من الشركة، ويظهر كل من هشام وهنا ومحمد ثروت والطفل جان رامز بشخصيتين لكل منهما.

الإعلان الدعائي لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم الأيام الماضية، والذي احتوى على مجموعة من اللقطات الطريفة والكوميدية التي جمعت أبطال العمل.

ويقدم النجم أحمد سعد الأغنية الدعائية لفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، وتحمل الأغنية اسم "يا بن المحظوظة"، ومن المقرر طرحها كاملة خلال الساعات القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية والقنوات الفضائية ومحطات الإذاعة.

أبطال وصناع فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

ويشارك في بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة كل من:

الفنان هشام ماجد.

الفنانة هنا الزاهد.

الفنان محمد ثروت.

الفنان بيومي فؤاد.

الطفل جان رامز.

الفنان طه دسوقي (ضيف شرف).

الفنانة غادة إبراهيم (ضيفة شرف).

تأليف شريف نجيب.

إخراج أحمد الجندي.

ويعد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما، حيث ينتظر الثنائي عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، وتم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر.