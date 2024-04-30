رقص وغناء وفساتين سوداء.. هنا الزاهد في "ليلة حناء" الإعلامية لينا طهطاوي

احتفلت الإعلامية لينا طهطاوي بـ"ليلة الحناء" استعدادًا لحفل زفافها، وذلك وسط مجموعة من صديقاتها سواء بالوسط الفني أو الإعلامي.

ونشرت "لينا" مقطع فيديو لحفل حنائها، أظهرت خلاله الأجواء التي سيطرت على الحفل، حيث ظهرت في البداية وهي تمسك بهاتفها المحمول وترسل رسالة صوتية لكل الموجودين، وعندما استمعوا له لم يتمالكوا أنفسهم من البكاء، ووجهت لينا رسالة لصديقتها لتعبر عن حبها الكبير لهن وأنها سعيدة بوجودهن الدائم معها في كل خطوة جديدة من خطوات حياتها.

كما نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية القصص القصيرة على صفحتها بالانستجرام مقطع فيديو يبرز أجواء ليلة حناء لينا طهطاوي، وظهرت خلاله "هنا" بفستان أنيق وهي ترقص برفقة شقيقتها، حيث ارتدت صديقات العروس فساتين باللون الأسود فيما تميزت "لينا" بفستانها الأبيض وطرحة الزفاف، وتنوعت فقرات الحفل والتي كان أبرزها فقرة أحيتها إحدى الراقصات.

هذا ويُعرض للفنانة هنا الزاهد بدور العرض السينمائي، حاليًا، فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" ويشاركها البطولة هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد الجندي.