الثلاثاء 07 مايو 2024
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ياسمين عبدالعزيز توضح حقيقة توقعات ليلى عبداللطيف حول علاقتها بأحمد العوضى

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز في برنامج صاحبة السعادة

في حديثها الأول عن التوقعات التي أطلقتها ليلى عبداللطيف، المتخصصة في علم الفلك، بشأن احتمال انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، أوضحت الفنانة ياسمين عبدالعزيز موقفها بصراحة.

وقالت "عبدالعزيز"، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة Dmc: "لم يكن انفصالي عن أحمد مفاجئًا، بل كانت هناك أسباب وراء الكواليس، وكان هناك من يعلم بخلافاتنا".

وأضافت: "من المحتمل أن ليلى كانت على علم بمشكلاتنا، ولذلك تنبأت بانفصالنا، لكن في النهاية، لا يعلم ما في الغيب إلا الله".

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