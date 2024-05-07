الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

WATCH IT تروج لشخصية أحمد فاضل في "دواعي السفر"

دواعي السفر
دواعي السفر

روّجت المنصة الرقمية watch it لشخصية الفنان أحمد فاضل ضمن أحداث مسلسل دواعي السفر، المقرر عرضه في منتصف الشهر الجاري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

وكتبت المنصة الرقمية Watch it في منشور حمل بوستر خاص لأحمد فاضل معلقًة عليه:"انتظروا سمير في مسلسل #دواعي_السفر من أعمال WATCH IT الأصلية يُعرض ابتداءً من 15 مايو 😍".

تفاصيل مسلسل دواعي السفر

تدور أحداث دواعي السفر، حوّل الفنان أحمد عيدـ، الذي يظهر بشخصية علي ضمن أحداث المسلسل، ليكون صنّاعه وأبطال يشارك في بطولته أمير عيد، كامل الباشا، أحمد غزي، أيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.

أبطال مسلسل دواعي السفر

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في “دواعى سفر” للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل، أيضًا، ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

وحدة أم غربة؟.. القصة الكاملة لمسلسل دواعي السفر قبل عرضه

موعد عرض وأبطال مسلسل دواعي السفر على واتش ات

أيمن الشيوي لـ"الدستور": "دواعي السفر" بداية جديدة للدراما المصرية والعربية

ياسمين سمير لـ"الدستور": فكرة دواعى السفر تدور حول الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة

تفاصيل دواعي السفر

والمسلسل من أعمال منصة WATCH IT الأصلية لينضم لسلسلة مسلسلات المنصة الأصلية وآخرها مسلسل لحظة غضب والذي عرض في موسم رمضان 2024، وعرض حصريا على منصة watch it من خلال 15 حلقة، وكان بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

أبطال مسلسل دواعي السفر مسلسل دواعي السفر دواعى السفر watch it المنصة الرقمية watch it

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