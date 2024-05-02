الخميس 02 مايو 2024
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فن

أيمن الشيوي لـ"الدستور": "دواعي السفر" بداية جديدة للدراما المصرية والعربية

الفنان أيمن الشيوي
الفنان أيمن الشيوي

تحمس الفنان الكبير أيمن الشيوي لدوره في مسلسل "دواعي السفر"، بمجرد أن عرض عليه مخرج ومؤلف العمل محمد ناير دوره ضمن أحداث العمل الفني، والذي وافق عليه دون أي تردد بسبب فكرته المختلفة والمميزة، متابعًا: "المؤلف محمد ناير كانت له أعمال مختلفة ومميزة، ولم اتخوف نهائيًا من العمل معه، بل على العكس كانت له رؤية مختلفة وحمسني كثيرًا لخوض التجربة".

وتابع الشيوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "انا أجسد شخصية عثمان، ولدي إحساس بالوحدة، ضمن أحداث مسلسل دواعي السفر، وفكرة العمل الفني قائمة على موضوع إنساني رقيق وروائع مجموعة من البشر كل منهم سافر إلى الخارج وباع عمره، للبحث عن الأشياء المفقودة بشكل ما، وشخصيتي تتحدث عن العمر الذي كان من الممكن أن يكون ضاع، ولم يدرك بعض الاشياء المهمة".

وأضاف: "السيناريو مختلف والكادرات أيضًا مختلفة، وهو الأمر المميز في مسلسل دواعي السفر، والذي تدور قصته حوّل قصة رومانسية بين اتنين متجوزين وكبروا في السن، الموضوع رائع جدًا، من خلال رؤية إخراحية مختلفة عمّا تعودنا عليه، والمستوي عالمي، بداية وهو بداية جديدة للدراما امصرية والعربية".

ولفت أيمن الشيوي إلى أنه سعيد بالعمل مع المؤلف والمخرج محمد ناير، الذي يمتلك أدوات مختلفة ووميزة والذي لم اخش من العمل معه، لأنه وضع رؤيته على الورق أثناء كتاباته  كان يري الكادرات المختلفة التي سيعمل عليها، والصورة، بالإضافة إلى تعبيرات وجه الفنان والانطباعات والصورة المختلفة، حتي أن اسماء الأبطال لها دلالات وأصيلة عربية".

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مسلسل "دواعي السفر" بطولة النجم أمير عيد، ويشاركه فى البطولة كل من الفنانين نادين، كامل الباشا، أحمد غزى، أحمد فاضل، أيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

دواعى السفر الفنان الكبير أيمن الشيوي ايمن الشيوى الفنان أيمن الشيوي بداية جديدة للدراما امصرية والعربية

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