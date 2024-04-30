منها "دواعي السفر".. خريطة الأعمال الفنية المعروضة ضمن سباق موسم "الأوف سيزون"

تتجه أنظار الجمهور للبحث عن أعمال “الأوف سيزون” بعد انتهاء الموسم الرمضاني 2024، لفنانينهم المفضلين خاصًة ممن لم يخوضوا سباق دراما رمضان 2024، وعلى رأسهم النجم أمير عيد، الذي يخوض موسم “الأوف سيزون” بمسلسل جديد يحمل اسم "دواعي سفر".

ويرصد "الدستور" في السطور التالبة، أبرز الأعمال الفنية التي ينتظر الجمهور عرضها في الأوف سيزون، ومن إنتاج المنصة الرقمية watch it، في سياق السطور التالية.

مسلسل “دواعي السفر”

تدور أحداث مسلسل دواعي السفر حول (إبراهيم)، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب (علي)، وتتوالى الأحداث.

العمل الفني من بطولة الفنان أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزى، أحمد فاضل، أيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

مسلسل “الوصفة السحرية”

يدور مسلسل الوصفة السحرية، حول العلاقات الزوجية والمشاكل التي تواجة المقبلين على الزواج، وكذلك التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج، وذلك من خلال مجموعة من السيدات الذين يقطنوا داخل كومبوند سكني، ويظهر كتاب بعنوان "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" وينتشر بين سيدات الكومبوند.

العمل من بطولة كلٍ من الفنانة شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

الوثائقي أم الدنيا 2

مقطع وثائقى2023، في رحلة مثيرة مدتها ألفي عام، نسعى لتفسير تنوع الهوية المصرية عن طريق التعرف على الحضارات التي حلت على مصر وامتزجت بها وأضافت إليها العديد من العناصر المختلفة.

وتقدم حلقات مسلسل “أم الدنيا” النجمة سوسن بدر ومن المقرر انطلاق أولى حلقات الجزء الثاني من أم الدنيا قريبًا خلال الأيام المقبلة عبر منصة WATCH IT الرقمية من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

مسلسل انترفيو

تدور الأحداث حول (نادين) التي تعمل محللة بيانات، حيث تذهب ﻹجراء مقابلة عمل، ولكنها لم تكن تعلم أن هذه المقابلة ستقلب حياتها رأسًا على عقب، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "إنترفيو" يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.