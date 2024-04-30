15 مايو.. انطلاق أولى حلقات مسلسل "دواعى السفر" لـ أمير عيد على منصة watch it

أعلنت منصة WATCH IT الرقمية، عن انطلاق أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "دواعي السفر" بطولة النجم أمير عيد، بدءا من يوم الإثنين الموافق 15 مايو المقبل.

15 مايو.. انطلاق أولى حلقات مسلسل "دواعي السفر" بطولة أمير عيد على منصة watch it

يأتي مسلسل دواعي السفر، ضمن الأعمال الأصلية لمنصة watch it وأحدث أعمالها الدرامية التى تنتمى إلى الدراما الاجتماعية.

بوستر دواعي السفر

وطرحت منصة WATCH IT الرقمية، مؤخرًا، البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل دواعي السفر الذي يخوض بطولته النجم أمير عيد رفقة الفنان القدير كامل الباشا.

كما طرحت المنصة البرومو الدعائي الرسمي للمسلسل، ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة "WATCH IT"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق الحساب: "استنوا مسلسل دواعي السفر من أعمال WATCH IT الأصلية، قريبًا".

قصة وأحداث مسلسل "دواعي السفر"

تدور أحداث مسلسل "دواعي السفر" حول رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يدعى إبراهيم يفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده، لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، ما يدفع أمير عيد لاصطحابه إلى المستشفى ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالابن، ويوجه كامل الباشا رسالة لأمير عيد في البرومو، وهي "عيش كل يوم وكأنه آخر يوم"، وهو ما يغير مصير أمير عيد من شخص كان يحاول الانتحار لشخص جديد.

صناع وأبطال مسلسل دواعي السفر

مسلسل "دواعي السفر" بطولة النجم أمير عيد، ويشاركه فى البطولة كل من الفنانين نادين، كامل الباشا، أحمد غزى، أحمد فاضل، أيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.