الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

15 مايو.. انطلاق أولى حلقات مسلسل "دواعى السفر" لـ أمير عيد على منصة watch it

بوستر دواعي السفر
بوستر دواعي السفر

أعلنت منصة WATCH IT الرقمية، عن انطلاق أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "دواعي السفر"  بطولة النجم أمير عيد، بدءا من يوم الإثنين الموافق 15 مايو المقبل.

15 مايو.. انطلاق أولى حلقات مسلسل "دواعي السفر" بطولة أمير عيد على منصة watch it 

 يأتي مسلسل دواعي السفر، ضمن الأعمال الأصلية لمنصة watch it وأحدث أعمالها الدرامية التى تنتمى إلى الدراما الاجتماعية.

بوستر دواعي السفر

وطرحت منصة WATCH IT الرقمية، مؤخرًا، البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل دواعي السفر الذي يخوض بطولته النجم أمير عيد رفقة الفنان القدير كامل الباشا.

كما طرحت المنصة البرومو الدعائي الرسمي للمسلسل، ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة "WATCH IT"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق الحساب: "استنوا مسلسل دواعي السفر من أعمال WATCH IT الأصلية، قريبًا".

قصة وأحداث مسلسل "دواعي السفر" 

تدور أحداث مسلسل "دواعي السفر" حول رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يدعى إبراهيم يفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده، لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، ما يدفع أمير عيد لاصطحابه إلى المستشفى ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالابن، ويوجه كامل الباشا رسالة لأمير عيد في البرومو، وهي "عيش كل يوم وكأنه آخر يوم"، وهو ما يغير مصير أمير عيد من شخص كان يحاول الانتحار لشخص جديد.

صناع وأبطال مسلسل دواعي السفر 

مسلسل "دواعي السفر" بطولة النجم أمير عيد، ويشاركه فى البطولة كل من الفنانين نادين، كامل الباشا، أحمد غزى، أحمد فاضل، أيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

15 مايو انطلاق أولى حلقات مسلسل دواعي السفر بطولة أمير عيد على منصة watch it انطلاق أولى حلقات مسلسل دواعي السفر بطولة أمير عيد على منصة watch it مسلسل دواعي السفر أمير عيد منصة watch it قصة وأحداث مسلسل دواعي السفر

مواد متعلقة

اليوم.. عزاء عصام الشماع داخل مسجد الشرطة بطريق صلاح سالم

مروة ناجي تكشف لـ"الدستور" تفاصيل حفل عيد الربيع بالأوبرا

طرح الأفيش الرسمي لفيلم "عنب" بطولة أيتن عامر تمهيدا لعرضه بالسينمات قريبا

تفاصيل حفل هانى شاكر على المسرح الكبير بالأوبرا (صور)

ليلة فوزى.. نجوم الأمسية الثانية من «100 سنة غنا» يتحدثون لـ«الدستور»

مصطفى قمر لـ"الدستور": تأثرت بعبقرية محمد فوزى.. ومشروع "الحجار" يؤكد ريادة مصر الفنية

اليوم.. هانى شاكر يحيى احتفالية عيد الربيع على المسرح الكبير بالأوبرا

فقدنا قيمة كبيرة.. الحزن يخيم على الوسط الفنى والثقافى برحيل المخرج عصام الشماع

الأكثر قراءة

مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

أزمة الشيخ محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل ستصل إلى القضاء؟

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس

مصادر إسرائيلية: شن "هجوم على رفح" حال عدم وجود تقدم بالمفاوضات خلال 72 ساعة