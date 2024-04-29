اليوم.. هانى شاكر يحيى احتفالية عيد الربيع على المسرح الكبير بالأوبرا

انتهى الفنان الكبير هاني شاكر من كافة الترتيبات والتحضيرات الخاصة بحفله المقرر إقامته مساء اليوم، الإثنين، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بمناسبة عيد الربيع، وبمشاركة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو الكبير الدكتور مصطفى حلمي.

برنامج حفل هانى شاكر بمناسبة أعياد الربيع بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويقدم خلاله هانى شاكر برنامجا ثريا ومنوعا، إذ وعد جمهور الأوبرا بتقديم عدد من المفاجآت الفنية، إلى جانب نخبة من أعماله الشهيرة منها: ماتهدديش، لسه بتسألى، دعوة فرح، علي الضحكاية، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، أنا قلبي ليك، كده برضو يا قمر"، إلى جانب تقديم عدد من مؤلفات الموسيقى العربية، منها: موعود، حبك نار، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، إنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، وغيرها.

المسرح الكبير يرفع لافتة كامل العدد فى حفل هانى شاكر بالأوبرا

ويرفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة أن التذاكر شهدت نسبة إقبال جماهيري كبيرة للغاية، ونفدت عقب طرحها، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذي لم يلحق بالحجز، وجاءت مقسمة إلى 4 فئات، الأولى بمبلغ 1500 جنيه، والثانية بمبلغ 1000 جنيه، أما الفئة الثالثة فجاءت بمبلغ 750 جنيها، والفئة الرابعة والأخيرة قيمتها 500 جنيه.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل هانى شاكر، وهى:

ـ دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التى يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

ـ تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

ـ عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء البدلة كاملة "جاكيت كرافتة".

ـ غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

ـ لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.

ـ يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول.

آخر أعمال هانى شاكر

كما يحتفل هاني شاكر بنجاح واحدة من أحدث أغانيه، التي تحمل اسم "بلاد البخت" وطرحها بتقنية الـAI، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع ميدو مزيكا، وميكس وماستر محمد جودة.

يذكر أن هاني شاكر شارك مؤخرا بأغنية "تحية لأمي"، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية بمركز المنارة تزامنا مع احتفالات عيد الأم مارس الماضي.