مصطفى قمر لـ"الدستور": تأثرت بعبقرية محمد فوزى.. ومشروع "الحجار" يؤكد ريادة مصر الفنية

أعرب النجم مصطفى قمر، عن فخره وسعادته بالمشاركة فى الأمسية الثانية لـمشروع "100 سنة غنا" للنجم علي الحجار، التى أقيمت مساء أمس الخميس على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبمشاركة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي يوسف صادق.

أكد "قمر" فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه وافق على المشاركة فى الأمسية الثانية لمشروع 100 سنة غنا، دون تردد معتبرا أن المشاركة فخر وشرف كبير له، معربا عن سعادته البالغة بالغناء على خشبة المسرح الكبير داخل أعلى المنابر الفنية والثقافية بدار الأوبرا المصرية.

تأثرت بعبقرية ومشوار الموسيقار محمد فوزي

وأوضح، أنه يعتز ويفخر بعبقرية ومشوار الموسيقار محمد فوزي، لافتا إلى أنه دائما يشعر أن هناك تشابها كبيرا فى حياته وحياة الموسيقار، فقد تأثرت كثيرا بعبقريته ومشواره ما جعلنى أنتمي لمدرسة الراحل محمد فوزي في الألحان والكوميديا، حيث قدمت فيلما بعنوان "فين قلبي" على اسم أغنيته، والتي قدمتها داخل أحداث الفيلم، مضيفا أن عام وفاته كان عام ولادتي.

مشروع 100 سنة غنا لـ"الحجار" يؤكد ريادة مصر الفنية

وتابع: سعدت كثيرا بوجودي فى الحفل ووجودى فى عصر علي الحجار، وفخور بوجود مواهب من الشباب الأوبرالية وإعطاء الفرصة لهم خلال حفل بهذا الحجم، وهنا وجب الشكر للأستاذ علي الحجار لاهتمامه بالمواهب واعطاء الفرصة لهم لخروج كامل طاقتهم على خشبة المسرح الكبير، فإنه دائمًا ما يسعى وينجح فى استضافة جمهور كبير من الشباب، ما يؤكد أن الشباب لم يفقدوا الذائقة الفنية الراقية، وأنهم يستمتعون بمختلف ألوان الغناء الجاد، كما يؤكد المشروع على ريادة مصر الفنية فى مجال الموسيقى والغناء.

مصطفى قمر : مسارح الأوبرا لها رونق خاص

وأشار "قمر" إلى أن مسارح الأوبرا لها رونق خاص وجمهور مميز للغاية، كما أن المشاركة بالغناء مع النجم علي الحجار شرف كبير، مؤكدا أنه أخ وصديق له منذ سنوات طويلة، مشيدا بدوره فى الحفاظ على الموروث الفني واهتمامه بإعادة تقديم مشوار كبار الملحنين بطريقة مميزة وعصرية، ومختارات من التراث الغنائى المصرى وتقديمها للأجيال الجديدة بشكل يتوافق مع أذواقهم الحالية، من خلال شكل موسيقى معاصر للألحان مستفيدًا بالإنجازات المعاصرة فى علوم التوزيع الموسيقى للخروج بها من شكل التخت التقليدي.

مصطفى قمر رفقة الحجار خلال الحفل

الجدير بالذكر أن مصطفى قمر، أشعل حماس الجمهور بمجرد صعوده على المسرح وغناء رائعة "فين قلبي يا ناس" وأغنية "يا مصطفى يا مصطفى"، كما أبدع فى ختام الحفل بالمشاركة فى الأغنية الوطنية الشهيرة "بلدي أحببتك يا بلدي" رفقة النجم علي الحجار.

وأقيم الحفل تحت شعار "كامل العدد"، وحمل الحفل الثاني من مشروع «١٠٠ سنة غنا» اسم الموسيقار الكبير الراحل محمد فوزي، وتضمن مختارات من أهم وأشهر أعمال الموسيقار الذي كان الغائب الحاضر، خلال الحفل، إلى جانب معلومات وتسجيلات نادرة، فى شكل غنائى درامى استعراضى بقيادة المخرج عصام السيد، وإعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو العالمى يوسف صادق.