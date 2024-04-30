طرحت الجهة المنتجة لفيلم "عنب" بطولة النجمة أيتن عامر، الأفيش الدعائي الرسمي للفيلم، وظهر أبطال الفيلم علي الأفيش، وذلك تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

طرح الأفيش الرسمي لفيلم "عنب" بطولة أيتن عامر تمهيدا لعرضه بالسينمات قريبا

وتضمن الملصق الدعائي لفيلم "عنب" ظهور جميع أبطال العمل وهم كل من ايتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، محمود حافظ، ومحمد رضوان.

فيلم عنب، قصة أمين جمال ومحمد محرز، وتأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

صناع وأبطال فيلم عنب

فيلم عنب بطولة ايتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري توني ماهر، وظهور خاص لكل من الفنان القدير لطفي لبيب، وضيوف الشرف محمود حافظ، ومحمد رضوان، وليلي عز ألعرب وسامي مغاوري وحسام داغر وطاهر ابو ليله بمشاركه الأبطال خالد عليش، محمد حسني، طاهر ابو ليلة، أحمد سالم، الهام صفي الدين،علي عفت علوي الحسيني، والعمل قصة أمين جمال ومحمد محرز، وتأليف يوسف سالم وأحمد سالم، ومنتج منفذ مصطفي متولي، ومن إخراج أحمد نور.

آخر أعمال أيتن عامر

وكانت أيتن عامر، شاركت فى الموسم الدرامي الرمضاني الماضي فى بطولة أحداث مسلسل "جودر" أمام النجم ياسر جلال، والذي حقق نجاحا كبيرا ضمن مسلسلات رمضان 2024، وينتمى العمل إلى نوع الفانتازيا الأسطورية الفريدة من نوعها ويعتبر مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من أهم وأضخم إنتاجات موسم رمضان 2024.

أبطال مسلسل جودر

وشارك بطولة مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" امام النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشيرجى، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإنتاج شركتى ميديا هب سعدي- جوهر وAROMA - تامر مرتضى، ومن إخراج إسلام خيري.