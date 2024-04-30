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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

اليوم.. عزاء عصام الشماع داخل مسجد الشرطة بطريق صلاح سالم

المخرج والمؤلف عصام
المخرج والمؤلف عصام الشماع

تتلقى أسرة المخرج والمؤلف الراحل عصام الشماع، عزاء فقيدهم اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بطريق صلاح سالم، عقب صلاة المغرب، بعد أن رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ69 عامًا.

اليوم.. عزاء عصام الشماع داخل مسجد الشرطة بطريق صلاح سالم

وخيم الحزن على الوسط الفني، بعد رحيل المخرج والمؤلف عصام الشماع، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الوداع الأخير وحضور مراسم الدفن والجنازة ظهر أمس الإثنين، من داخل مسجد السيدة نفيسة، وسط حالة من الصدمة والحزن، إذ حضر الجنازة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمود قابيل، وأحمد السعدني، ومحمد محمود عبدالعزيز، والمخرج أشرف فايق، والمخرج محمد البساوي.

نقابة المهن السينمائية تنعى رحيل المخرج عصام الشماع 

ونعى مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة المخرج عصام الشماع، ونشر الحساب الرسمي لنقابة المهن السينمائية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : «نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله المخرج عصام الشماع، وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان».

ولد عصام الشماع فى 29 سبتمبر 1955 بالقاهرة، ودرس الطب والجراحة فى جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس سنة 1982، هو مخرج وكاتب وله العديد من اﻷعمال الفنية التى تحمل رؤى جديدة، و منها المسلسلات التليفزيونية "رجل من زمن العولمة" "نافذة على العالم" و"قمر 14"، كما كتب السيناريو للعديد من اﻷفلام منها "الجنتل" و"راندفو". 

آخر أعمال المخرج والمؤلف عصام الشماع

وكان آخر أعمال المخرج والمؤلف عصام الشماع هو فيلم "الفاجومى" الذى قام بكتابة السيناريو والإخراج له، وهو يحكى قصة حياة الشاعر المصرى "أحمد فؤاد نجم"، وعلى الصعيد الدرامي مسلسل الكبريت الأحمر الذي قام بتأليفه، وهو من بطولة أحمد السعدنى، داليا مصطفى، ريهام حجاج، هانى عادل، عبدالعزيز مخيون، ومن إخراج سيف يوسف.

وفى عام 2011 تم انتخاب "الشماع" كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

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