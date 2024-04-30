أعربت النجمة مروة ناجي عن سعادتها البالغة بإحياء حفل عيد الربيع على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، يوم الخميس 2 مايو بمشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو الكبير الدكتور علاء عبدالسلام.

مروة ناجي تكشف لـ "الدستور" تفاصيل حفل عيد الربيع بالأوبرا

وأكدت “مروة” أنها اتفقت مع المايسترو علاء عبد السلام على تقديم برنامج فني مميز احتفالًا بأعياد الربيع، يضم مجموعة كبيرة من أعمال المطربة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية، التي لحنها لها الموسيقار العبقري الراحل بليغ حمدي، منها: "العيون السود" كلمات محمد حمزة، "خليك هنا" كلمات محمد حمزة، "حكايتي مع الزمان" كلمات محمد حمزة، "دندنة" كلمات عبد الوهاب محمد، "بودعك" كلمات بليغ حمدي، "لو سألوك" كلمات عبدالرحيم منصور، "اسمعوني" كلمات سيد مرسي، و"اشتروني" كلمات سيد مرسي.

وأشارت مروة إلى أنها تعشق الغناء على مسارح الأوبرا باعتبارها البيت الذي تربت فيه، مؤكدة أن الالتقاء بجمهور الأوبرا له طابع خاص باعتباره جمهورًا سميعًا للطرب الأصيل.

تفاصيل برنامج حفل بليغ ووردة في عيد الربيع بالأوبرا

يُفترض أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وينقسم الحفل إلى فاصلين. الأول يتضمن مشاركة نجوم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء وهم المطربين ولاء طلبة، أمير رفاعي، ياسر سعيد، ومحمد الخولي. أما الفاصل الثاني فسيحييه المطربة مروة ناجي.

وضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الحفل، وهي:

- الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شراؤها من مصادر أخرى.

- ستُفتح الأبواب قبل موعد الحفل بساعة.

- يُرجى ارتداء الزي الرسمي الملائم لدار الأوبرا المصرية عند دخول المسرح الكبير، ويلزم ارتداء البدلة كاملة مع جاكيت كرافتة.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- غير مسموح بدخول الأطفال دون سن 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

- لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.

- ستُغلق أبواب قاعة العرض، ولا يُسمح بالدخول نهائياً إلا بعد الاستراحة.

يذكر أن المطربة مروة ناجي تصدرت مؤخرًا تريند "تويتر" خلال فعاليات الاحتفالية الضخمة التي أقيمت في المتحف المصري الكبير تحت عنوان "100 سنة أم كلثوم". حيث قدمت أغنيتي "فكروني" من تأليف وألحان عبد الوهاب محمد عام 1966، و"لسه فاكر" من تأليف عبد الفتاح مصطفى وألحان رياض السنباطي عام 1960.