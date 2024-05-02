ياسمين سمير لـ"الدستور": فكرة دواعى السفر تدور حول الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة

تجسد الفنانة ياسمين سمير شخصية مي صديقة النجمة نادين ضمن أحداث مسلسل "دواعي السفر"، ومساعدتها في شغلها.

تقول ياسمين عن دورها في المسلسل: بمجرد أن قرأت السيناريو وجدت فيه شغفًا وقصة جديدة مختلفة دفعتها للموافقة عليه بعد ترشيحها للدور.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "فكرة العمل تدور حول الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة ويساعدهم على تخطي هذا الأمر الفنانة نادين والتي تمثل الطاقة الإيجابية في كل المسلسل، إلا أنها لا تتمكن من حل مشاكلها، ويظهر دوري في مساعدتها لحل أكبر مشكلة وأكبر عائق في حياتها".

وأضافت: "من ضمن أسباب قبولي للدور هو حبي الشديد للفنان أمير عيد، لأنني من معجبيه والمخرج والمؤلف محمد ناير، عامل مسلسل روحه لذيذة جدًا وأول تجربة ليه كمخرجة، كنت حاسة إني لازم أكون جزء من العمل، والكرو كله لذيذ، ولم أشعر بأي خوف من إخراج محمد ناير للمرة الأولى، لأنه مؤلف حساس وقلمه يشعر بالممثل جدًا ويختار الشخصيات صح وكنت متشوقة لطريقة إخراجه، والجمهور سيشعر بانبساط شديد".

واختتمت: "فكرة مسلسلات الـ15 حلقة من أفضل المسلسلات التي ظهرت في الآونة الأخيرة لمواكبة العصر الذي نعيشه، وسعيدة بوجودي من عمل فني من إنتاج واتش إت التي شهدت تطور كبير جدًا".

موعد عرض مسلسل "دواعي السفر"

أعلنت منصة WATCH IT الرقمية، عن انطلاق أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "دواعي السفر" بطولة النجم أمير عيد، بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو المقبل.

قصة وأحداث مسلسل "دواعي السفر"

تدور أحداث مسلسل "دواعي السفر" حول رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يدعى إبراهيم يفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده، لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، ما يدفع أمير عيد لاصطحابه إلى المستشفى ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالابن، ويوجه كامل الباشا رسالة لأمير عيد في البرومو، وهي "عيش كل يوم وكأنه آخر يوم"، وهو ما يغير مصير أمير عيد من شخص كان يحاول الانتحار لشخص جديد.

صناع وأبطال مسلسل "دواعي السفر"

مسلسل "دواعي السفر" بطولة النجم أمير عيد، ويشاركه فى البطولة كل من الفنانين نادين، كامل الباشا، أحمد غزى، أحمد فاضل، أيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.



