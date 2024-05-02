محمد ناير: "Watch it" منحتنى فرصة العمر بإخراج مسلسل دواعى السفر

وجه محمد ناير، مؤلف ومخرج مسلسل دواعي السفر، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنصة الرقمية Watch it، لمنحه الفرصة للعمل على مسلسل دواعي السفر، وخوضه تجربة الإخراج للمرة الأولى من خلال هذا العمل، الذي ضم نخبة من ألمع النجوم.

وقال "ناير"، "ثقتهم فيا إني أخرج أول عمل فني كانت مخاطر، لكنهم مؤمنين بيّا وبالعمل الفني الذي أكتبه وأخرجه".

فكرة مسلسل دواعي السفر كانت مختلفة

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "فكرة مسلسل دواعي السفر كانت مختلفة ولديّ رؤية خاصة فيه، أردت تنفيذها صوريًا، وذلك أثناء كتابتي على الورق قصة العمل وكنت أرى الكادرات وكيف ستكون، وهذا ما دفعني لإخراجه بجانب التأليف، لتعد هذه التجربة مختلفة ومميزة بالنسبة لي جدًا".

قصة العمل

وعن سبب تسمية العمل الفني بهذا الاسم، أضاف: "قصة العمل تدور حول إبراهيم الذي يخلق عالمًا وهميًا، لكن تنقلب حياته، فيسعى لتحقيق التغيير بمساعدة جاره الشاب علي، ويلتقون بعدد من الأحداث من خلال السفر والرحلة وما يستعمله أبطال العمل الفني خلال الرحلة التي يخوضها الفنانون".

وأضاف: "تربطني علاقة صداقة قوية بيني وبين الفنانين على مدار 20 عامًا، ومن بينهم الفنان أمير عيد الذي أشارك معه بعد نجاح تجربتنا في ريفو، وأنا بحاول أفصل بين كوني مؤلفًا ومخرجًا، وأنا أرى أن التأليف هو الأصعب بمراحل عن الإخراج، ولكن الإخراج تجربة ممتعة تجعلك تنفذ رؤيتك الفنية المكتوبة في الورق على أرض الواقع".

صنّاع وأبطال دواعي السفر

العمل الفني من بطولة الفنان أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزى، أحمد فاضل، أيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

تدور أحداث مسلسل "دواعي السفر" حول رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يدعى إبراهيم يفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده، لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، ما يدفع أمير عيد لاصطحابه إلى المستشفى ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالابن، ويوجه كامل الباشا رسالة لأمير عيد في البرومو، وهي "عيش كل يوم وكأنه آخر يوم"، وهو ما يغير مصير أمير عيد من شخص كان يحاول الانتحار لشخص جديد.