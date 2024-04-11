الخميس 11 أبريل 2024
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فن

البرومو الرسمى لـ مسلسل "دواعى سفر" لـ أمير عير (فيديو)

جريدة الدستور

طرحت منصة "WATCH IT" البرومو التشويقي لمسلسل "دواعي سفر"، بطولة الفنان أمير عيد، استعدادًا لعرضه قريبًا.

 


ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة "WATCH IT"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق الحساب: "استنوا مسلسل دواعي السفر من أعمال WATCH IT الأصلية، قريبًا".


مسلسل "دواعي السفر" يشارك في بطولته أمير عيد، كامل الباشا، أحمد غزي، أيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.


تدور أحداثه حول إبراهيم الذي يعيش في عالم خيالي من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته ويساعده في ذلك جاره الشاب علي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.


أشاد المخرج بيتر ميمي، بالبرومو الرسمي لمسلسل "دواعي سفر" من أعمال منصة WATCH IT الأصلية والمقرر عرضه قريبا، بطولة الفنان أمير عيد، مؤكدا أنه تجربة مختلفة وجميلة.

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