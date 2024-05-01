دواعى السفر.. صناع وأبطال العمل: يحكى قصة الصداقة فى الغربة

بدأت منصة «واتش إت» الترويج لمسلسل جديد من إنتاجاتها الأصلية، تحت عنوان «دواعى السفر»، للنجم أمير عيد، يعرض فى منتصف الشهر الجارى، بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسله «ريفو» بجزءيه، وهو ما دفع المنصة لاستثمار هذا النجاح والزخم فى إنتاج مسلسل جديد للمغنى الشهير.

وتدور أحداث «دواعى السفر» حول رحلة تجمع أمير عيد بطل العمل، بالفلسطينى كامل الباشا الذى يؤدى دور قبطان بحرى، يُدعى «إبراهيم»، ويفاجئه الأول بترتيب احتفالية فى عيد ميلاده، لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، ويصطحبه إلى المستشفى، ويخوض معه رحلة صداقة متينة.

ويشارك فى العمل أحمد غزى، وأيمن الشيوى، تأليف وإخراج محمد ناير، الذى يخوض تجربته الأولى فى عالم الإخراج.

«الدستور» التقت صناع وأبطال «دواعى السفر»، للتحدث عن أبرز الكواليس وتفاصيل المسلسل الجديد.

أمير عيد شاب يعانى ظروفًا نفسية سيئة

يقدم أمير عيد شخصية مختلفة فى المسلسل الجديد، فيؤدى دور شاب يدعى «على»، يعانى من ظروف نفسية فى حياته تجعله يفكر فى الانتحار، حتى يتعرف على «إبراهيم» الذى يجسد شخصيته الفنان كامل الباشا.

ويتعرف «على» على «إبراهيم» الذى يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض فى حفلة عيد ميلاده، ما يدفع جاره «على» لاصطحابه إلى المستشفى، ليقرر الاثنان بدء مرحلة صداقة جديدة بينهما، ويغير كل منهما حياة الآخر.

أيمن الشيوى: أجسد شخصية «عثمان».. وأعانى من الوحدة

قال الفنان أيمن الشيوى إنه وافق فورًا على المشاركة فى مسلسل «دواعى السفر» بمجرد أن عرض عليه مخرج ومؤلف العمل محمد ناير الشخصية، بسبب الفكرة المختلفة والمميزة، مضيفًا: «المؤلف محمد ناير صنع عملًا مهمًا، ولم أشعر بأى قلق بخصوص التعاون معه، بل كان الحماس هو المسيطر علىّ».

وأوضح «الشيوى: «أجسد شخصية عثمان ضمن أحداث المسلسل، وهى شخصية تعانى من الوحدة، وفكرة العمل الفنى قائمة على موضوع إنسانى رقيق يتناول مجموعة كل منهم سافر إلى الخارج وباع عمره، للبحث عن الأشياء المفقودة بشكل ما، وشخصيتى تتحدث عن العمر الذى كان من الممكن أن يكون ضائعًا، لعدم إدراك بعض الأشياء المهمة».

وتابع: «السيناريو مختلف والكادرات أيضًا مختلفة، والدراما تحكى قصة رومانسية بين زوجين تقدما فى السن.. الموضوع رائع جدًا، والرؤية الإخراجية فريدة والمستوى عالمى». ولفت أيمن الشيوى إلى أنه سعيد بالعمل مع المؤلف والمخرج محمد ناير، مشيرًا إلى أن «المخرج كتب رؤيته الإخراجية على الورق فى أثناء كتابة السيناريو.. وكان يرى فى خياله الكادرات التى سينفذها، ويتخيل تعبيرات وجه الفنان، حتى إن أسماء الأبطال لها دلالات.. وأصيلة وعربية».

محمد ناير: الكادرات تجسدت أمام عينى خلال الكتابة

وجه محمد ناير، مؤلف ومخرج العمل، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنصة الرقمية Watch it، على منحه الفرصة لتنفيذ مسلسل «دواعى السفر»، وخوضه تجربة الإخراج للمرة الأولى من خلال هذا العمل، الذى يضم نخبة من ألمع النجوم، متابعًا: «ثقتهم فى إنى أخرج أول عمل فنى كانت مجازفة، لكنهم مؤمنون بيّا وبالعمل الفنى الذى أكتبه وأخرجه». وأضاف: «فكرة المسلسل كانت مختلفة ولدىّ رؤية خاصة فيه، أردت تنفيذها من خلال التصوير، وخلال كتابتى على قصة العمل، كنت أرى الكادرات وكيف ستكون، وهذا ما دفعنى لإخراجه».

وعن سبب تسمية العمل بهذا الاسم، قال: «القصة تدور حول إبراهيم الذى يخلق لنفسه عالمًا وهميًا، لكن تنقلب حياته، فيسعى لتغيير حاله بمساعدة جاره الشاب على، ويتعرضان لأحداث مختلفة من خلال السفر والرحلات». وأضاف: «تربطنى علاقة صداقة قوية بالفنان أمير عيد، الذى أعمل معه بعد نجاح تجربة (ريفو)، وأنا أحاول أفصل بين كونى مؤلفًا ومخرجًا، وأنا أرى أن التأليف هو الأصعب بمراحل عن الإخراج».

ياسمين سمير: مسلسلات الـ15 حلقة تواكب نمط العصر

تجسد الفنانة ياسمين سمير شخصية «مى» صديقة النجمة نادين، ضمن أحداث المسلسل، وقالت عن دورها: «أقدم شخصية صديقة ومساعدة، وبمجرد أن قرأت السيناريو وجدت قصة جديدة مختلفة، ما دفعنى للموافقة على العمل فورًا».

وتابعت «سمير»: «فكرة العمل تدور حول الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة، وتساعدهم على تخطى هذا الأمر الفنانة نادين، التى تمثل الطاقة الإيجابية فى كل المسلسل، إلا أنها لا تتمكن من حل مشاكلها.. وأنا أساعدها فى حل أكبر مشكلة وأكبر عائق فى حياتها».

وأضافت: «من ضمن أسباب قبولى الدور هو حبى الشديد للفنان أمير عيد، لأننى من معجبيه، وكذلك المخرج والمؤلف محمد ناير.. عامل مسلسل روحه لذيذة جدًا وأول تجربة ليه كمخرج، كنت حاسة إنى لازم أكون جزء من العمل».

وأكدت: «لم أشعر بأى خوف من إخراج محمد ناير للمرة الأولى، لأنه مؤلف حساس وقلمه يشعر بالممثل جدًا ويختار الشخصيات بشكل صحيح، وكنت متشوقة لطريقة إخراجه، والجمهور سيشعر بانبساط شديد».

واختتمت: «مسلسلات الـ١٥ حلقة مناسبة للواقع، وتواكب نمط العصر الذى نعيشه، وسعيدة بوجودى بعمل فنى من إنتاج (واتش إت) التى شهدت تطورًا كبيرًا جدًا».

أحمد غزى: أقدم دورًا جديدًا تمامًا

أعرب الفنان الشاب أحمد غزى عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فى مسلسل «دواعى السفر».

وقال «غزى»: «لا أستطيع الإفصاح عن تفاصيل شخصيتى التى ألعبها بالمسلسل، وأنتظر عرضه فى منتصف شهر مايو الجارى، ولكنى أعِد الجمهور بشخصية جديدة مختلفة عن أى عمل سابق شاهدوه لىّ».

وتوقع أن ينال مسلسل «دواعى السفر» إعجاب الجمهور الذى ينتظر عرضه بشدة، بمجرد أن كشفت المنصة الرقمية «واتش إت» عن مواعيد عرضه.

كامل الباشا: العمل جرىء.. ودورى قبطان خفيف الظل

قال الفنان الفلسطينى كامل الباشا إنه يجسد شخصية القبطان إبراهيم، ضمن أحداث العمل الفنى الذى سيعرض ضمن مسلسلات «الأوف سيزون»، موضحًا: «بمجرد أن قرأت السيناريو الذى كتبه المؤلف والسيناريست محمد ناير، وافقت، بسبب الفكرة الجميلة، والتى يقدمها ناير كمخرج أيضًا لأول مرة».

وأضاف «الباشا»: «كانت كواليس العمل جميلة، الجميع يحرص على التعاون، وشعرت بأننى وسط عائلتى الثانية، وهذا خلق داخلنا شغفًا لاستكمال العمل وانتظار رأى الجمهور فيه، بسبب اختلاف السيناريو والشخصية التى ألعبها، والتى تبعث برسالة أمل للمشاهد».

وتابع: «يمكننى وصف المسلسل بالعمل الجرىء، والذى سيحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، خاصة فى التفاصيل التى سيعيشها المشاهد معى أنا وأمير عيد، الذى يلعب شخصية ثرية ومهمة، وتعلمت منها أيضًا الكثير»، ولفت إلى أن مصر صاحبة الفضل عليه فى مشواره الفنى، وهذا لا يمكن أن ينكره أو يتجاوز عنه.

وعن شخصية القبطان إبراهيم، قال: «هى شخصية مرحة وخفيفة الظل، تحب الحياة وتحاول البحث طوال رحلتها فى الحياة».