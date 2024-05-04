السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وحدة أم غربة؟.. القصة الكاملة لمسلسل دواعي السفر قبل عرضه

مسلسل دواعي السفر
مسلسل دواعي السفر

ينتظر الجمهور عرض مسلسل دواعي السفر، للفنان أمير عيد، بمشاركة نخبة من ألمع النجوم، تحت قيادة المخرج محمد ناير، والذي يتحدث عن قصة اجتماعية مشوقة، والمقرر عرضه عبر المنصة الرقمية watch it.

قصة مسلسل دواعي السفر تدور حوّل فكرة الوحدة والقررات المستعجلة الخاطئة، والتي من الممكن أن تسبب في فقدان الأشخاص القريبون من حياتنا، فالوحدة التي يشعر بها أمير عيد (علي) ضمن أحداث العمل الفني تجعله يدخل في دائرة الهلاوس.

يشعر القبطان إبراهيم وهي الشخصية التي يلعبها الفنان كامل الباشا بالوحدة الشديدة نتيجة قراراته الخاطئة، فيقرر أن يحسن من حياة "علي"، ويكون له طوق النجاة، بشكل خفيف، ويرتبط الثنائي ببعضهما بقوة، ويمرون بعددٍ من الأحداث الهامة سويًا، وتتصاعد الأحداث.

موعد عرض وأبطال مسلسل دواعي السفر على واتش ات

أيمن الشيوي لـ"الدستور": "دواعي السفر" بداية جديدة للدراما المصرية والعربية

ياسمين سمير لـ"الدستور": فكرة دواعى السفر تدور حول الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة

أبطال مسلسل دواعي السفر

 

مسلسل "دواعي السفر" يشارك في بطولته أمير عيد، كامل الباشا، أحمد غزي، أيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

تفاصيل دواعي سفر

والمسلسل من أعمال منصة WATCH IT الأصلية لينضم لسلسلة مسلسلات المنصة الأصلية وآخرها مسلسل لحظة غضب والذي عرض في موسم رمضان 2024، وعرض حصريا على منصة watch it من خلال 15 حلقة، وكان بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

دواعى السفر المنصة الرقمية watch it watch it أمير عيد وحدة أم غربة

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