تصريحات صادقة ومؤثرة لـ ياسمين عبد العزيز تقودها لتصدر "تريندات السوشيال"

تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعد ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، حيث أدلت بتصريحات حصرية عن حياتها الفنية والشخصية.

أبرز تصريحات ياسمين عبد العزيز

عن بداياتها:

كشفت ياسمين أن أول أعمالها الكوميدية كان فيلم "رشة جرئية" مع الفنان أشرف عبد الباقي، ووصفت الفيلم بـ"الأيقونة" في عالم الكوميديا على الشاشة الكبيرة.

أقرب الأعمال لقلبها

وأوضحت ياسمين أن مسلسلي "ونحب تاني ليه" و"اللي مالوش كبير" هما الأقرب إلى قلبها، وذلك لتعاونها فيهما مع الفنان كريم فهمي وشريف منير وزوجها السابق الفنان أحمد العوضي.

واقرأ:

"قوليلى يا خديو".. ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن أول أعمالها الكوميدية (فيديو)

سر غيابها عن الشاشة

وأكدت ياسمين أن قلة الأعمال ذات الجودة هي السبب الرئيسي في غيابها عن السينما والدراما خلال الفترة الماضية، وأنها ستعود فور وجود ورق جيد يُقدمها للجمهور بالشكل المُناسب.

كواليس حياتها الشخصية

لأول مرة، ظهر أولاد ياسمين عبد العزيز، ياسمين وياسين، معها في البرنامج. وتحدثت عن ابنتها ياسمين ووصفتها بأنها صديقتها المقربة، بينما وصفت ابنها ياسين البالغ من العمر 13 عامًا بـ"الشيخ".

تفاعل الجمهور

ولاقت حلقتا ياسمين عبد العزيز في برنامج "صاحبة السعادة" استحسانًا كبيرًا من الجمهور، وحصدتا ملايين المشاهدات على مختلف المنصات، وتفاعل الجمهور مع تصريحاتها بشكل واسع، معبرين عن حبهم وتقديرهم للفنانة المصرية.