قصواء الخلالى تتصدر الترند مصريًا وعربيًا لليوم الثالث على التوالى

تصدرت الإعلامية قصواء الخلالي ترند فيسبوك ومنصة إكس "تويتر" سابقًا وجوجل، مصريًا وعربيًا، لليوم الثالث على التوالي منذ عودة برنامجها في المساء مع قصواء على "CBC".

وعاد برنامج "في المساء مع قصواء" للإعلامية قصواء الخلالى على قناة "CBC"، السبت الماضي بمواعيده الرسمية من السبت للثلاثاء في تمام الساعة التاسعة حتى 12 مساء.

وناقشت الإعلامية قصواء الخلالي، في الحلقة الأولى بعد العودة ملف اتحاد القبائل العربية وتطرقت لملف اللاجئين، كما سلطت الضوء في الحلقة على ردود فعل متابعي ومشاهدي البرنامج على عودتها وتفاعلهم مع دعوتها لهم لمناقشة القضايا المهمة.

واستضافت النائب مصطفى بكري، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، وقدمت معلومات شاملة عن الاتحاد والكيان الجديد.

وفي حلقتها الثانية، فتحت الخلالي ملف اللاجئين وكشفت عن مخاطره، مستنكرة إدارة الحكومة المصرية لهذا الملف.

الخلالى ناقشت زيادة أعداد اللاجئين ووصولهم إلى 11 مليون لاجئ، وتحمل مصر تكلفة إقامتهم التي تبلغ 10 مليارات دولار سنويًا دون أي منح من الخارج نظير هذا الأمر.

وأوضحت الإعلامية قصواء الخلالي أن هناك مصادر تؤكد أن أى شخص أجنبي لاجئ أو وافد على الأراضي المصرية سيرتكب، الفترة المقبلة، مخالفة في حق المواطن المصري أو الوطن، سيتم اتخاذ ضده موقف قانوني يصل إلى الترحيل.

وأردفت:" الترحيل لكل من يهين المؤسسات المصرية أو يرتكب مخالفات قانونية تنتقص من مؤسساتها وشعبها.

وقالت الخلالي إنها لا تهول في الحديث عن ملف اللاجئين، ولكن الأمر مقلق يحتاج الحديث عنه، والمصريون غير راضين عن إدارة الحكومة هذا الملف.