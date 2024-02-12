الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شعبة الخضراوات للتجار: "تاجروا مع الله ولا ترفعوا الأسعار"

الخضراوات
الخضراوات

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوت والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك انخفاض تدريجي في أسعار الخضراوات والفاكهة، ومنها البصل والطماطم والبطاطس.

وعن ارتفاع أسعار الثوم، أكد النجيب، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من على قناة "سي بي سي"  أن هذا العام سوف يكون هناك بشار التوم المصري الذي يمكن تخزينه للعام المقبل.

وأوضح  النجيب، أن الخضراوت والفاكهة ليس لهما علاقة بالدولار حيث أنها منتجات مصرية، بل مصر تقوم بتصدير الخضراوات والفواكه للخارج.

وتابع: “أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك سوف يكون هناك منافذ ثابتة ومتحركة في كل مكان، وذلك للتخفيف على المواطنين خاصة محدودي الدخل"، مشددًا على توافر السلع في معارض أهلًا رمضان، وغيرها من المبادرات بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة التضامن.

وناشد المواطنين، بعدم الشراء من التجار الذين يغالون في الأسعار  حيث أنها منتجات قابلة للتلف، وإذا تم تركها فسوف يضطر التجار لبيعها بسعرها العادل.

وأكد على أنه يجب أن يكون هناك مسؤولية مجتمعية يشارك فيها المواطنين وذلك لضمان حصولهم على المنتجات الغذائية بسعرها الحقيقي وعدم وقوعهم فريسة لجشع بعض التجار.

وأختتم، قائلا: “أن المواطن لا يشعر بانخفاض الاسعار بسبب حلقات التداول الكثيرة، وعلى التجار  تقديم العروض لمواطنين للتخفيف عنهم”، موجها لهم رسالة: "تاجرو مع الله ولا ترفعو الأسعار"

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قتلى وجرحى من الاحتلال سقطوا في كمين بخان يونس (فيديو)

أول تعليق من حماس على عملية رفح

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم قرية بيت دجن شرقى مدينة نابلس (فيديو)

أسعار الفراخ البيضاء والبيض والكتاكيت فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 12-2-2024

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12-2-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

كواليس عملية رفح.. الاحتلال يستعيد محتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح