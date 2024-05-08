ياسمين عبدالعزيز تكشف كواليس اختيارها لفيلم "تمن دستة أشرار" وتجربتها فى "الرهينة"
شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز تجربتها السينمائية الناجحة مع فيلم "تمن دستة أشرار"، موضحة أنها رفضت عرضًا للمشاركة في فيلم آخر مع الفنان أحمد حلمي لتكريس جهودها لهذا العمل.
وأبرزت عبد العزيز، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة Dmc، أن الفيلم لاقى استحسانًا واسعًا وقت عرضه، مؤكدة لحلمي أن التزامها بمشروع واحد في الوقت نفسه هو سر تفانيها ونجاحها.
وفي سياق متصل، تطرقت "عبد العزيز" إلى تحدياتها أثناء تصوير فيلم "الرهينة"، مشيرة إلى صعوبات التأقلم مع الطعام الأوكراني، والتي وصفتها بأنها كانت تجربة معقدة بالنسبة لها.
وفي جانب أكثر شخصية، كشفت عن حبها لمجموعة من الأطعمة التقليدية مثل الكشري الفلاحي والمكرونة بالكبدة والقلقاس، وشاركت ذكرى طريفة عن تناولها للضفدعة بالخطأ، ظنًا منها أنها دجاج.
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