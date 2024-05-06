الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

طرح البرومو التشويقي لفيلم "بنقدر ظروفك" (فيديو)

بنقدر ظروفك
بنقدر ظروفك

طرحت شركة كولومبيا للإنتاج الفني، منذ قليل، البرومو التشويقي، لفيلم "بنقدر ظروفك" المقرر طرحه رسميا بجميع دور العرض يوم 22 مايو الجاري.

وتدور قصة الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الآيس كريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

https://www.instagram.com/reel/C6ovrChMHBn/?utm_source=ig_web_copy_link

فيلم بنقدر ظروفك قصة الفيلم لفيلم بنقدر ظروفك طرحه رسميا بجميع البرومو الرسمي

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. البوستر الرسمي لمسلسل إمبراطورية ميم

انطلاق تصوير فيلم "عائلة المكسيكى"

بالصور.. انتهاء تصوير فيلم "بنقدر ظروفك" لأحمد الفيشاوي

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

سيرة محمد اليمني.. «من سِمعه ساب خلجاته وطار عريان»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

أبطال فيلم "عادل مش عادل" يتبرعون لأهل غزة بتكاليف العرض الخاص

الأكثر قراءة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

فرصة ذهبية للاستثمار.. خبير يتوقع تجاوز سعر الذهب 5 آلاف جنيه (فيديو)

مسئول أمريكى: نتنياهو لم يتفاوض مع حماس "بنية صادقة"

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

احتفالات عارمة فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

موافقة حماس على وقف إطلاق النار تربك إسرائيل.. وإعلام عبرى: «الكرة الآن فى ملعب نتنياهو»

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو