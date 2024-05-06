موت وإخلاء سبيل.. القصة الكاملة لأزمة مطرب المهرجانات عصام صاصا

تصدر اسم مطرب المهرجانات عصام صاصا محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب الحادث الذي أدى إلى قتل الشاب الذي صدمته سيارة صاصا.



ويرصد "الدستور" القصة الكاملة لحبس مطرب المهرجانات عصام صاصا بعد توجيه تهمة القتل الخطأ له، في سياق السطور التالية:



الحكاية بدأت في مطلع فجر اليوم، أثناء عودة مطرب المهرجانات عصام صاصا من أحد الحفلات التي كان يحييها، ومن ثم أثناء وجود سائق يبلغ من العمر 42 عامًا، دهسه بسيارته ما تسبب في موت الرجل على الفور، متأثرًا بإصابته.



أصيب مطرب المهرجانات بصدمة فور وجود الشاب، الذي أكد خلال اعترافاته أمام النيابة أنه كان يعبر الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وهذا جعله لا يراه، خاصةً مع ظهور ميكروباص لونه أبيض، أفقده الرؤية الجيدة ما تسبب في اصطدام الشاب بسيارة مطرب المهرجانات، في منطقة الدائري بمنطقة الطالبية في الجيزة.



تسارعت الأحداث، وألقت قوات الشرطة القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا الذي كان متواجدًا مع جثة القتيل، ولم يتركه ويفر هاربًا، ليؤكد من خلال التحقيقات هذا، وقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي لمعرفة إذا كان هناك مخدرات في دمه أو أي مواد مُسكرة.



بعد التحقيقات التي أجرتها النيابة مع مطرب المهرجانات عصام صاصا على مدار يوم كامل منذ وقوع الحادث، قررت نيابة العمرانية إخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا، في اتهامه بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية بالجيزة بكفالة 30 ألف جنيه مع عرضه صباح باكر على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات وتسليم المتهم لقسم الشرطة لتنفيذ القرار.



والدة ضحية عصام صاصا مطرب المهرجانات

الأمر لم يتوقف عند حديث السوشيال ميديا، بل وصل إلى والدته التي أكدت لـ"الدستور" أنها لم تلتق بنجلها منذ أسبوع مضى، ما تسبب في حرقة قلبها، لأنها لم تتمكن من إلقاء نظرة الوداع عليه بسبب الحالة التي كانت عليها الجثة نتيجة دهس سيارة عصام صاصا له، قائلةً: "ابني خرج من البيت باحثًا عن لقمة عيشه، ولديه 4 أولاد أصغرهم 3 سنوات، وعلمت بوفاته عن طريق المستشفى ومجموعة من أصحابه".