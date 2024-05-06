بعد حبسه.. كيف دعمت منة عرفة مطرب المهرجانات عصام صاصا؟ (خاص)

تصدر اسم مطرب المهرجانات عصام صاصا محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب حادث السير الذي تسبب في مصرع شاب، ما استدعى قوات الأمن لإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الطب الشرعي لمعرفة إذا كان وقت الحادث متناولًا المخدرات أم لا.



ودعمت الفنانة منة عرفة «صاصا» في أزمته، خاصةً أنه عمل معها في فيلمها السينمائي الأخير، والذي يعتبر الأول له في عالم السينما، وهو «أسود ملون».



وتابعت منة، في تصريحات لـ"الدستور": "عصام صاصا من الناس الشاطرة جدًا في مجال التمثيل، وشخص محترم وأنا اتبسطت جدًا بالشغل معاه، في الحقيقة، وقدامه مستقبل كبير في التمثيل"، متمنية أن يمر من أزمته الأخيرة التي وقع فيها على خير.

قصة وأحداث فيلم أسود ملون



وتدور أحداث الفيلم حول منظمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية وتحدث مفارقات كوميدية في إطار لايت.

يشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبوليلة، من إخراج حسن البلاسي.



عصام صاصا تحت أنظار المعمل الجنائي بسبب المخدرات



واقتادت قوات الأمن، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى سرايا النيابة العامة التي طلبت مبدئيًا سحب عينة من دمائه وتحليلها بمعرفة الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وقت قيادته السيارة، فضلًا عن التحفظ على سيارته لفحصها من قبل خبير بالإدارة العامة للمرور لوضع تصور لكيفية وقوع الحادث.