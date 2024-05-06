بعد القبض عليه.. من هو عصام صاصا وما أبرز أغانيه؟

تصدر مطرب المهرجانات عصام صاصا محركات البحث بسبب دهسه شخصا في منطقة الطالبية.

وفي السياق ترصد "الدستور" من هو عصام صاصا وأبرز أغانيه



لاقي الفنان عصام صاصا، شهرة واسعة بسبب الأغاني المميزة التي طرحها على الساحة الفنية.

وُلِدَ عصام صاصا في منطقة فيصل، تحديدًا في عزبة البراجيل، ويبلغ من العمر 26 عامًا، إذ وُلِدَ في عام 1997.

عشق الفن منذ صِغره ووجد نفسه يتجه نحو المهرجانات الشعبية التي عشقها الجمهور وانتشر صيته من خلالها.



أشهر أغاني مطرب المهرجانات عصام صاصا

حققت أغاني عصام صاصا نجاح كبير جدًا داخل الوسط الفني، حتي أنه أصبح المطرب المفضل لدي البعض، فتجاوزت أغانيه أكثر من عشرة مليون مشاهدة، مثل “مهرجان فراولة” و”مهرجان مع سامر المدني” و”مهرجان عايشها لوحدى”.

لم يكتفِ عصام صاصا بالغناء فقط، بل كانت له تجربة سينمائية مؤخرًا وهي فيلم أسود ملون، وسط نخبة من ألمع النجوم.

أبطال فيلم أسود ملون

فيلم أسود ملون، بطولة رنا رئيس، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، عصا صاصا، مطرب المهرجانات، محمد كيلاني، ميس حمدان، محمود حافظ، منة عرفة، طاهر أبوليلة، إبرام سمير، من تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي، إنتاج أحمد سمير.

عصام صاصا تحت أنظار المعمل الجنائي بسبب المخدرات

اقتادت قوات الأمن، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية امن الجيزة، مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى سرايا النيابة العامة التي طلبت مبدئيًا سحب عينة من دمائه وتحليلها بمعرفة الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وقت قيادته السيارة، فضلاً عن التحفظ على سيارته لفحصها من قبل خبير بالإدارة العامة للمرور لوضع تصور لكيفية وقوع الحادث.