فسيخ ولا رنجة.. طقوس ياسمين الخطيب فى شم النسيم (خاص)

يهتم الجمهور ومستخدمو منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بمعرفة أخبار ومتابعة الشخصيات العامة، من بينهم الإعلامية ياسمين الخطيب، التي تكون دائمًا محط أنظار محبيها ومتابعيها، ويتساءلون عن طريقة احتفالها بشم النسيم، وحقيقة تناولها الفسيخ والرنجة، لكونهما طقسًا من طقوس الاحتفال.

بعثت الإعلامية ياسمين الخطيب بتهنئة إلى الجمهور والشعب العربي بمناسبة عيد شم النسيم، قائلًة: "أنا بحب كل طقوس شم النسيم، واحتفالات المصريين به، ولكنني لست من محبي الفسيخ نهائيًا ولا أفضل أكله".

وتابعت ياسمين الخطيب في تصريحات خاصة، لـ"الدستور" قائلًة: "أنا من محبي الرنجة والسردين، كما أنني حتى الآن أعمل على تلوين البيض، وأكتب عليه أسماء الأولاد حتي إن كانوا مسافرين أرسل لهم أسماءهم على البيض، لأنني من محبي طقوس شم النسيم جدًا".

الفيلم المصري (2 طلعت حرب)

وعُرض مؤخرًا للإعلامية ياسمين الخطيب ضمن برنامج أفلام مهرجان چربة للسينما العربية في دورته الثانية الفيلم المصري (2 طلعت حرب) بحضور مخرجه مجدي أحمد علي، وبعض من أبطاله، وهم: أحمد مجدي، شريف حلمي، ياسمين الخطيب، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي سياسي بشارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.