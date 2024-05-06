الإثنين 06 مايو 2024
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فن

محمد عدوية لـ"الدستور": أشكر المتحدة لإقامتها "ليالى مصر" بسعر رمزى (إنفوجراف)

محمد عدوية
محمد عدوية

أشعل النجم محمد عدوية مساء أمس أولى حفلات مشروع ليالي مصر، والذي أقيمت بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك ضمن المباردة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعرب عدوية في تصريحات لـ"الدستور"، عن سعادته بشاركته في مشروع ليالي مصر، موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إقامتها هذا المشروع ودعمها لجميع الفنون.

 

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مشروع ليالي مصر

وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي خلال أعياد الربيع وشم النسيم، مشروع "ليالي مصر"، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

الفنان محمد عدوية المطرب محمد عدوية عدوية ليالي مصر حكيم رامى صبرى المتحدة

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