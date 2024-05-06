الإثنين 06 مايو 2024
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فن

"المتحدة جعلتنا سعداء".. إشادات كبيرة من الجمهور بمشروع "ليالى مصر"

ليالي مصر
ليالي مصر

تفاعل الجمهور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول مشروع "ليالي مصر" الذي أطلق من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة تذكرتي، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الربيع.

إشادات بمشروع "ليالي مصر"


وقال أحد الأشخاص ويُدعى "أشرف حمدي"، عبر "فيسبوك":"تحيا المتحدة"، وأضافت "سارة السيد": "المتحدة جعلتنا سعداء في العيد من خلال الحفلات الموسيقية".

وتابعت "حسناء محمد"، عبر "فيسبوك":"ليالي شم نسيم سعيدة مع المتحدة، اللي رجعتلنا أصوات عظيمة كنا مفتقدينها"، وأشاد حسن محمد، بـ"فكرة ليالي مصر، التي ستبعث الفرحة في نفوس المصريين وقت الأعياد".

تفاصيل مشروع "ليالي مصر"

"ليالي مصر"، مشروع أطلقته شركتا "المتحدة برودكشن" و"تذكرتي" خلال أعياد الربيع وشم النسيم برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو يتضمن مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

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يأتي "ليالي مصر" في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، لتصل الرسالة لكل ربوع مصر، بجانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

ويشمل مشروع "ليالى مصر" إقامة فعاليات ترفيهية وحفلات بالتعاون بين "المتحدة" و"برودكشن" و"تذكرتى" لكبار النجوم، بأسعار مخفضة؛ لإتاحة الفرصة للجمهور من خارج القاهرة لحضور حفلات مطربيهم المفضلين دون الاضطرار للسفر إلى العاصمة.

مشروع ليالي مصر مشروع ليالي مصر برعاية الشرك المتحدة للخدمات الإعلامية رواد السوشيال ميديا يشيدون بمشروع ليالي مصر خطوة عالمية ليالي مصر ليالي مصر في أعياد الربيع وشم النسيم

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