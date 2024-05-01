الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بسمة لـ"الدستور": لم أتوقع نجاح مسلسل "مسار إجبارى" بهذا الشكل

الفنانة بسمة
الفنانة بسمة

أعربت الفنانة بسمة، عن سعادتها البالغة بنجاح مسلسل "مسار إجباري"، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، متابعًة: "عندما أدخل أي عمل لا أضع له أي توقع حتى لا تخيب آمالي إن حدث أي شيء".

وتابعت بسمة في تصريحات لـ الدستور: "إشادة يسري نصرالله بدوري في مسلسل مسار إجباري شهادة كبيرة جدًا في حقي"، وعن سبب قبولها الدور، قالت: "اختلاف عنايات عني في الطريقة، والأسلوب والتعبير، أنا شخص مشاعره مبتظهرش أوي، بحاول أسيطر دائمًا على انفعالاتي، عكس عنايات فهي شخص عفوي في انفعالاته، وهذا أمر عجبني بشدة، وكانت مختلفة تمامًا".

قصة مسلسل "مسار إجباري"

"مسار إجباري" دار حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفان سرًا خطيرًا، وهو أنهما أخوان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم يقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

وجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

أبطال مسلسل "مسار إجباري"

ومسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر، والعديد من الفنانين بينهم صابرين وبسمة وجوري بكر، والفنان رشدي الشامي ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان.

قصة مسلسل مسار اجباري أبطال مسلسل مسار إجباري بسمة الفنانة بسمة مسلسل مسار اجباري

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