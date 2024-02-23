الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قصة مسلسل "محارب" لحسن الرداد

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل محارب

تشوق العديد من الجماهير لمتابعة مسلسل "محارب" للنجم حسن الرداد والذي من المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024، وذلك بعد أن طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوستر المسلسل إذ سيعرض على إحدى شاشاتها. 

ومسلسل محارب هو مسلسل اجتماعي تشويقي يستمر من خلاله النجم حسن الرداد في العودة إلى الدراما التليفزيونية، أما عن حلقاته فهي تتكون من 30 حلقة.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل محارب

قصة مسلسل "محارب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 تدور حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، لتتغير بعد ذلك حياة هذا الشاب تمامًا، وهذا بعد وفاة والده إذ بعد وفاته يضطر الشاب إلى العمل من أجل إعالة أسرته ليكتشف بعد ذلك سرًا كبيرًا يغير مسار حياته،   وقصة مسلسل "محارب" المقرر عرضه في رمضان المقبل من تأليف محمد سيد بشير وهو من إخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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أبطال مسلسل محارب

ومسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

جديرًا بالذكر أنه كان قد طرح الرداد البوستر الدعائي للمسلسل مع العديد من أبطاله، وقد استقبل هذا البوستر بالعديد من علامات الإعجاب من قبل المتابعين الذين أشادوا به، وتوقعوا عودة قوية للنجم حسن الرداد إلى شاشات التليفزيون.

كذلك نشرت الفنانة منة فضالي البوستر الدعائي لمسلسل محارب، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، والمقرر عرضه في رمضان 2024 على قنوات المتحدة، ومن خلال هذا البوستر روجت فضالي لشخصيتها في المسلسل وذلك بتعليقها على البوستر “مريم.. مسلسل محارب.. رمضان 2024”، وإلى جانب هذا طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "محارب" العديد من البوسترات المنفردة لعدد من أبطال العمل.

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