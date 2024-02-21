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فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على شخصية عصام عمر وأحمد داش في مسلسل مسار إجباري

البوستر الرسمي لمسلسل
البوستر الرسمي لمسلسل مسار إجباري

استطاع مسلسل مسار إجباري أن يتصدر محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة “جوجل”، وكذلك العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرض البوستر التشويقي له، وكذلك البرومو.

مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري المقرر عرضه في موسم رمضان القادم هو من بطولة الفنان عصام عمر، والفنان أحمد داش،كما أنه يأتي بين المسلسلات المكونة من 15 حلقة فقط، والذي من المقرر أن يعرض على إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 “الدستور” يرصد في هذه السطور قصة وأبطال مسلسل مسار إجباري الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث مسلسل مسار إجباري للفنان عصام عمر، والفنان أحمد داش في منطقة شعبية وفيها يحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من أب واحد، وهم حسن وحسين، وهما مختلفين تمامًا عن بعض في كل شئ إذ أن أحدهما طالب في واحدة من الجامعات والآخر يعمل ميكانيكي، وبعد الوفاة يكتشف الثنائي أمر أخوتهما.

ترصد أحداث المسلسل بعد ذلك كيف أن الأشقاء الاثنين يتورطا في جريمة قتل لفتاة، ما يجعلهما يضطرا للتعاون معًا وذلك بعد أن كانا يرفضا مجرد قبول فكرة أنهما أشقاء لوالد مشترك، ثم بعد ذلك تتصاعد أحداث المسلسل، الذي تدور أحداثه في اجتماعي كوميدي وتشويقي.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش وعصام عمر

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أبطال مسلسل مسار إجباري

أما عن أبطال مسلسل مسار إجباري فهم أحمد داش، عصام عمر، صابرين، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور .

ومسلسل مسار إجباري المقرر عرضه في موسم مسلسلات 2024 معالجة درامية باهر دويدار، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى، وهو من  إخراج نادين خان، و إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية 

أول بطولة للشابين

يًذكر أن المسلسل يعد التجربة الأولى التي تجمع كل من الثنائي أحمد داش وعصام عمر فى بطولة واحدة وهو يمثل إعطاء فرصة كبيرة لشابين من أصحاب الموهبة ليلعبا البطولة سويًا لأول مرة ضمن الماراثون الرمضاني.

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