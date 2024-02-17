مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مثيرة بمسلسل مسار إجباري لـ"عصام عمر"

يتزايد البحث حول الأعمال الدرامية الجديدة، التي من المقرر عرضها خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، حيث أثار مسلسل "مسار إجباري" تساؤلات الكثير من الجمهور، خاصة الشباب، الذين يتابعون كل من الفنانين عصام عمر، وأحمد داش، ويتشوقون في رؤيتهما في عمل درامي واحد في رمضان المقبل.

ومسلسل مسار إجباري، مكوّن من 15 حلقة فقط، ومن المقرر طرحه للعرض عبر قنوات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. فما حكاية وتفاصيل هذا المسلسل الجديد؟

قصة مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024

قصة مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024

تقع أحداث المسلسل في حي شعبي، وتجمع الصدفة الفنان عصان عمر، والفنان أحمد داش، الذين يتضح فيما بعد أنهما أشقاء من أب واحد، فيتفاجأ الثنائي وهم حسن وحسين، بهذه الأخوة.

فكيف يتعامل الشقيقان اللذان لا يجمعهما أي شئ مشرتك؟ فهما عكس بعض تمامًا في كل شئ، فأحدهما طالب في إحدى الجامعات والآخر يعمل ميكانيكي.

قد يهمك أيضا:

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر

وتتوالى الأحداث المثيرة للمسلسل، ويكتشف عصام عمر وداش، بهذه الأخوة التي تجمعهما، بعد وفاة الوالد.

ثم يتورط الأشقاء في جريمة قتل لفتاة وهو الأمر الذي يضطرهم للتعاون معًا بعدما كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء.

ومن ثم تتصاعد الأحداث وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، يناسب أجواء شهر رمضان المفرحة، للأسر المصرية.

أبطال مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024

يضم المسلسل مجموعة من الأبطال الشباب والنجوم، فيضم مسلسل مسار إجباري الفنانين، عصام عمر، أحمد داش، صابرين، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور

ومعالجة درامية لـ باهر دويدار ، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى، والعمل من إخراج نادين خان، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

برومو مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل مسار إجباري البرومو الرسمي، عبر منصة شاهد، المقرر عرضة في موسم رمضان 2024

وظهر كل من عصام عمر وأحمد داش، بدور شقيقه في أحداث المسلسل، مع عبارة: "ولاد عمر البرنس مضطرين يعيشوا طول حياتهم شايلين ذنب أبوهم".