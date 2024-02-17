"اختار متابعة المسلسل اللى يعجبك".. البروموهات الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

يتزايد البحث حول الأعمال الدرامية الجديدة، التي من المقرر عرضها خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، حيث تفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان، وهو شهر الصوم والفرحة و"اللمة الحلوة".

فلا يمكن للتجمعات الأسرية، أن تتم بدون مسلسلات مشوقة، تخاطب الجمهور المصري الكبير، وتناقش قضاياه الاجتماعية والتربوية، أو حتى تقدم محتوى مُسلي وترفيهي يناسب الأسرة المصرية.

وإذا كنت مازالت لم تحدد بعد، أي مسلسل ستبدأ في متابعته، فنستعرض في السطور التالية البرومومات الكاملة لمسلسلات رمضان 2024:

https://www.facebook.com/100007906443994/videos/1878956319227539/

برومو مسلسل "الحشاشين" في رمضان 2024

يقدم مسلسل "الحشاشين"، تاريخ جماعة الحشاشين، التي كان يترأسها "حسن الصباح"، ويجسدها النجم كريم عبدالعزيز، وتقع الأحدث في عام 1000، وهي أقدم جماعة قتالية عرفها التاريخ، حيث تدور الأحداث في القرن الحادي عشر الميلادي.

ومسلسل الحشاشين من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ويشاركه البطولة النجوم فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوى، سارة الشامى، تأليف عبدالرحيم كمال والإخراج بيتر ميمى، وقد تم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

https://www.instagram.com/reel/C3LRsxPIN3X/?utm_source=ig_embed&ig_rid=b5f24f62-0c50-4031-85af-98fd33d2003b

برومو مسلسل "إمبراطورية ميم" في رمضان 2024

وفي ثواني معدودة يستيقظ النجم خالد النبوي، وهو نائم وبجانبه مجموعة من أبناء يحاولون إيقاظه من النوم، ويعلو صوت الأب خالد النبوي، قائلًا: "أنا مختار أبو المجد قررت أبنى إمبراطورية ميم"، وتدور أحداث المسلسل حول أسرة سعيدة، مكونة من الأب و6 من الأبناء، وتتعاقب مشاكل الأبناء في مراحلهم المختلفة، مما يسمح للعمل بمناقشة قضايا الأجيال الشابة، كما سلط المسلسل الضوء على أمور تربوية ونفسية تخص الأسرة.

والمسلسل من بطولة النجم خالد النبوي والنجوم: حلا شيحة، ونور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عزالعرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والمسلسل قصة إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=1160624538647631

برومو مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى

أعلنت شركة سينرجى عن برومو مسلسل "حق عرب"، من بطولة النجم احمد العوضى، حيث يقدم المسلسل العوضي في دراما شعبية، تمتزج مع الإنسانية والرومانسية، و"الجدعنة".

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، ودينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

https://www.facebook.com/watch?v=956140389178830

شاهد برومو مسلسل "فراولة" بطولة نيللي كريم

نشرت الشركة المتحدة، برومو مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللى كريم، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث تطل النجمة نيللي كريم، على جمهورها، بعمل كوميدي، باسم "فرولة"، ومن خلال الإعلان التشويقي للمسلسل، نجد أن: "فراولة، قادرة تخدعك وتبيع لك النفس اللي بتتنفسه، انتظروا النجمة نيللي كريم في مسلسل فراولة".

والمسلسل وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، توني ماهر، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقي.

https://www.facebook.com/umsegypt/videos/1128487034957630/

البرومو التشويقي لمسلسل كامل العدد بلس1

طرحت شركة المتحدة، البرومو التشويقي لمسلسل كامل العدد بلس1، الذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، ومن بطولة النجوم شريف سلامة ودينا الشربيني، ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، والمسلسل من بطولة: آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

https://www.facebook.com/umsegypt/videos/364208323079415/

شاهد برومو مسلسل “عتبات البهجة”

كشفت الشركة المنتجة، عن البرومو التشويقي لمسلسل عتبات البهجة، الذي يقول فييه النجم يحيى الفخراني: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللى بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة".

وأكمل الأنصاري: بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين، وإذا عجبكم المحتوى فرضًا يعني لو عجبكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والحاجات بتاعتكم دي صباح أو مساء البهجة"، والمسلسل من بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، وغيرهم.

https://www.facebook.com/umsegypt/videos/327193226996270/

برومو مسلسل "بابا جه" في رمضان 2024

ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وهو تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، ويشاركه البطولة نسرين أمين، محمد أوتاكا، سما إبراهيم، الطفلة لاڤينيا نادر، وعدد من ضيوف الشرف.

https://www.facebook.com/umsegypt/videos/1129440551381107/

برومو مسلسل صيد العقارب في موسم رمضان 2024

يدور المسلسل صيد العقارب حول فتاة تتمرد على عادات وتقاليد أهلها، وتعمل بتجارة سموم العقارب، فتعكف على استخلاص سم العقارب وبيعه، وتلك الفتاة تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع مرور أحداث المسلسل يقتل شقيقها المريض، وتشتعل الأحداث.

والمسلسل من بطولة، غادة عبدالرازق، ورياض الخولي، وأحمد ماهر، وسيمون، وعايدة فهمي، وأحمد سعيد عبدالغني، ومحمد علاء، وميار الغيطي، وأحمد ماجد، وسامي مغاوري، ومنال سلامة، وعفاف رشاد، ومحمد نجاتي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد علي رزق، وعماد صفوت، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.