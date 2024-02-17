السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

انطلاق أولى عروض مهرجان نوادي المسرح الإقليمي بالجيزة

فاعليات نوادي المسرح
فاعليات نوادي المسرح

ضمن برامج وزارة الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح الإقليمي، المنفذ بفرع ثقافة الجيزة، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، حيث تقام الفاعليات يوميًا خلال الفترة من 16 فبراير وحتى 22 فبراير الحالي.

فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح الإقليمي

وشهد مسرح مركز الجيزة الثقافي، عرضين مسرحيين، جاء الأول بعنوان "هالوفوبيا" من إخراج سيف الدين محمد، وتدور فكرة العرض حول الأمراض النفسية وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وكيف يؤثر الشعور بالوحدة على نفسية الفرد وسلوكياته.

بينما جاء العرض الثاني لمسرحية "كفر أبو ضلمة" للمخرج مصطفى على، ويتناول العرض ظاهرة التنقيب عن مقابر الآثار، وما يتعلق به من تقديم القرابين بهدف تيسير فتح المقبرة والحصول على ما تحتضنه من كنوز مصرية قديمة.

تقدم العروض بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

يذكر أن إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، يقدم 26 عرضا مسرحيا، منها 14 عرضا لفرع ثقافة الجيزة، وذلك بإشراف المخرج محمد الطايع مدير النوادي.

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رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد ورش أسبوع "أهل مصر" بأسوان

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163عرضا مسرحيا لـ"قصور الثقافة" ضمن الموسم الجديد لنوادى المسرح

“مسرح في كل حتة” شعار نوادي المسرح

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة، أطلقت الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، ضمن برامج وزارة الثقافة تحت شعار "مسرح فى كل حتة في مصر" ويتنافس بها 163 عرضا مسرحيا من مختلف المحافظات.

وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة إن تجربة نوادي المسرح هذا الموسم تشهد زخما كبيرا، بالإضافة إلى تنوع الأعمال المسرحية نتيجة تنوع النصوص المقدمة سواء لكبار الأدباء أو المُؤلَفة من قِبل الشباب المشاركين أصحاب الموهبة.

عمرو البسيوني قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة المسرح وزارة الثقافة مسرح فبراير

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