برلمانيون يزورون سيمبوزيوم أسوان للنحت على الجرانيت

زار ظهر اليوم السبت، وفد برلماني من مجلس النواب ورشة العمل بـ سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت على الجرانيت بدورته ال 28، حيث ضم أعضاء من لجنة الثقافة والسياحة والإعلام، النواب: “الدكتور نادر مصطفى احمد وكيل اللجنة، ومنال هلال، وضحى مصطفى عاصي، وعصمت عبد الفتاح عاصي، ومنى محمد جمال الدين”.

حيث كان في استقبالهم الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان أكرم المجدوب قوميسير عام السيمبوزيوم والدكتور أحمد موسى القوميسير المساعد، وذلك بحضور المحاسب عمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان.

جولة تفقدية لبرلمانيون لسيمبوزيوم أسوان للنحت على الجرانيت

حرص الوفد على تفقد ورشة العمل بالسيمبوزيوم وإجراء حوارات مع الفنانين المشاركين من المصريين والأجانب، واطلعوا خلاله على الأفكار التي يطرحها الفنانين في أعمالهم، وتفاعلهم مع تجربة المشاركة في هذا الحدث السنوي الذي يمثل تلاقى للحوار بين الثقافات المختلفة على أرض مصر وسماء أسوان.



أشاد النواب بالحالة الثقافية التي يثيرها السيمبوزيوم، مشددين على ضرورة دعم مثل هذه التظاهرات الثقافية التي تبرز دور مصر الريادي.

وأجرى النائب نادر مصطفى حوارا مع العمال المساعدين النحاتين الأجانب والمصريين، والذين تدربوا على تنفيذ أعمال نتحتية ضخمة من الأحجار الصلبة يضع تصميماتها الفنانون المشاركون، وبعد 28 عاما أصبحوا عملة نادرة، يستعين بها ملتقيات مماثلة في دول عربية وأجنبية.

زيارة المتحف المفتوح للنحت

كذلك حرص الوفد على زيارة المتحف المفتوح للنحت الناتج من أعمال الدورات السابقة للسيمبوزيوم على ضفاف بحيرة ناصر، والذي يضم الأعمال التي أنتجها السيمبوزيوم في دوراته السابقة، حيث تفقدوا الأعمال الفنية التي تمثل مدار النحت المختلفة في دول العالم، كما تفقدوا المسرح المفتوح المعد ضمن مشروع المتحف، واستمعوا لشرح كامل من موسى احمد مدير المتحف.

وأكد النواب ضرورة الاستفادة من هذا المتحف عبر ضمه لخريطة المزارات المهمة في مدينة أسوان، واستغلال المسرح في إقامة حفلات فنية ضخمة لنجوم وفرق عالمية من شأنها جذب السياحة الوافدة لزيارة المنطقة.

عن سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت على الجرانيت

يقام "سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت على الجرانيت" تحت رعاية الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء اشرف عطية محافظ أسوان، ويضم مشاركة مجموعة من أمهر النحاتين المصريين الشباب، وهم: ماجد ميخائيل، وزينب صبحى، وتريز أنطوان، وشروق هلال.

ومن الأجانب يشارك: خوسيه كارلوس من اسبانيا، وميخائيل سوبولييف من روسيا، شيان وسيهوا من الصين، وفيكتور كوباكز من بولندا.

كما يشارك في ورشة العمل 3 الفنانات مصريات، وهن منة عبد الرازق، ميرنا إسحاق، ونيفين خفاجى، ومن المقرر إقامة حفل ختام الدورة 28 في 4 مارس المقبل.