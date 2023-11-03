الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فتح باب التقدم للدورة الـ28 من سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت على الجرانيت

سمبوزيوم أسوان الدولي
سمبوزيوم أسوان الدولي

يعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن فتح باب التقدم للدورة الــ 28 من سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت على الجرانيت، المقام بمحافظة أسوان خلال الفترة من 15 يناير إلى 5 مارس القادم.

 تتضمن شروط التقديم الآتى: 

 يقدم الفنانين الراغبين في المشاركة تصور مجسم لفكرة العمل على ألا يقل أكبر ضلع عن 25 سم بأى خامة مناسبة، مصاحبة بسيرة ذاتية وصور لثلاثة أعمال سابقة على أن يتم تسليم الطلبات باليد بمقر صندوق التنمية الثقافية.

لا يزيد حجم العمل عن 3 متر مكعب للفنان الأساسي، ولا يزيد عن 1 متر مكعب لفناني ورشة العمل.

يجب أن يكون الفنان متواجد بالسيمبوزيوم طوال فترة الدورة.

 يجب تقديم الأعمال من 1 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

 على الفنانين المشاركين إحضار صاروخ 9 بوصة + صاروخ 5 بوصة، وما يتطلب عمله من أدوات خاصة.

من جانبه؛ يلتزم صندوق التنمية الثقافية بتحمل الاتي:

انتقال الفنانين المشاركين من القاهرة إلى مدينة أسوان والعكس.

الإقامة الفندقية الكاملة للفنانين الأجانب والمصريين، يشمل البرنامج رحلة ثقافية لبعض المعالم السياحية.

علمًا بأنه سيتم إعلان أسماء الفنانين المشاركين في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم.

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ما هو سمبوزيوم أسوان لفن النحت؟

يسعى سمبوزيوم أسوان للفن النحت إلى إحياء هذا الفن المصري على الجرانيت، والذي اختفى تدريجيا وتحول إلى حرفة معمارية، كما يهدف إلى إبراز دور مصر في إبداع فن النحت العالمي والذي تميزت به منذ المصريين القدماء. 

وتسليط الضوء على محاجر أسوان وتشغيلها بعد توقفها بانتهاء الحضارة القديمة، كما يعتبر سمبوزيوم مساحة تجمع ما بين فناني النحت من مختلف بلدان العالم مع النحاتين المصريين والحرفيين المحليين على أرض أسوان الساحرة.

كما يهدف الملتقى إلى تحويل أسوان في المستقبل القريب إلى مركز عالمي للنحت على الجرانيت.

سيمبوزيوم أسوان صندوق التنمية الثقافية النحت الجرانيت سمبوزيوم

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