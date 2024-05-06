الإثنين 06 مايو 2024
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فن

"عدوية" بعد إحياء حفله بمشروع ليالى مصر: سعيد بمشاركة الجيل الجديد والأجيال القادمة (خاص)

محمد عدوية من حفل
محمد عدوية من حفل ليالي مصر

أحيا الفنان محمد عدوية، حفله مساء أمس، في محافظة المنوفية، وسط حضور كبير للجمهور، ضمن حفلات ليالي مصر، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ بالتعاون مع شركة تذكرتي ضمن حفلات أعياد الربيع وشم النسيم، ولاقي الحفل تفاعلا كبيرا من قِبل الجمهور.

وأعرب الفنان محمد عدوية عن سعادته الكبيرة بهذا النجاح الكبير الذي حققه حفله ضمن مشروع ليالي مصر، موضحًا أنه تحمس أثناء الحفل بسبب تفاعل الجمهور مع أغانيه التي تغني به في الحفل الغنائي.

وتابع عدوية في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، قائلًا: "فكرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعودة حفلات للجمهور بسعر رمزي فكرة عظيمة وهائلة تجعل الجمهور يعود لذهنه حفلات أضواء المدينة وليالي التليفزيون، وهذا الأمر مهم جدًا وتسعى إليه المتحدة في كل الفنون".

وأضاف: "مشروع حفلات ليالى مصر فكرة مهمة للحفاظ على الصناعات الفنية وتطويرها وللترفيه  للشعب المصرى فى الأعياد والمناسبات".

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محمد عدوية في حفل ليالي مصر

أشعل النجم محمد عدوية حفله الغنائي المقام حاليا ضمن فعاليات مشروع ليالي مصر، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم.

وافتتح محمد عدوية أول حفلات مشروع "ليالي مصر" المقام حاليا داخل نادي "سيتي كلوب" فرع شبين الكوم بمحافظة المنوفية وتفاعل الجمهور بشكل كبير على نغمات أغنيته الشهيرة "الطيب أحسن" وسط حضور جماهيري كبير، ومن المقرر أن يختتم الليلة النجم حكيم بأشهر أعماله الغنائية.

مشروع ليالي مصر

وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي خلال أعياد الربيع وشم النسيم، مشروع "ليالي مصر"، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

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