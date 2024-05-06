الإثنين 06 مايو 2024
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فن

حكيم يتألق فى أولى حفلات "ليالي مصر": أشكر كل من حضر وساهم فى هذا النجاح (صور)

حكيم
حكيم

حالة من البهجة والسعادة أحدثها الفنان حكيم، أثناء إحياء حفله في "شبين الكوم" ضمن مشروع حفلات ليالي مصر، ولاقت الحفل اهتماما كبيرا من قبل الجمهور، الذي قرر الحضور، ليكون الحفل كامل العدد، وهو الأمر الذي أسعد المطرب حكيم، وأشعل الحفل بعدد من الأغاني الشعبية الخاصة به.

ونشر الفنان حكيم، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" مجموعة من الصور أثناء الحفل في شبين الكوم، وعلق عليها قائلاً: افتتاح حفلات ليالي مصر البدايه من شبين الكوم.. كانت حفله هايلة، وإن شاء الله كل المطربين زمايلي هايروحوا كل المحافظات تحت شعار ليالي مصر عشان نسعدكم ونفرحكم".

حفل حكيم في المنوفية

أشعل الفنان حكيم حفل ليالي مصر، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكان من نصيب أهالي المنوفية الحفل الأول لها للاحتفال بأعياد الربيع، وبدأ الفنان حكيم الحفل بالأغنية السلام عليكم، والتي لاقت تفاعلا مع الجمهور.

وقام الفنان حكيم بإضفاء روح البهجة على الحفل، حيث رقص جميع الموجودين على أنغام أغانيه، القديمة منها أكثر من الأغاني الحديثة، شكر الفنان حكيم أهالي محافظة المنوفية على حسن الاستقبال وحبه الشديد لأهالي المنوفية وسعادته لقدومه إليها، كما شكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجودها في كل محافظات مصر.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومشروع ليالي مصر 

وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي خلال أعياد الربيع وشم النسيم، مشروع "ليالي مصر"، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافل.

الفنان حكيم يشعل ليالى مصر ويرقص الجميع على أنغام أغانيه فى ليالى مصر والربيع

الليلة.. حكيم وعدوية فى المنوفية لافتتاح مشروع "ليالى مصر"

ضمن "ليالى مصر".. حكيم يروّج لحفله فى شبين الكوم غدًا

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