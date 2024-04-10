ولي العهد الأردني وزوجته ينتظران مولودهما الأول في صيف العام الحالي

كشف بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، الأردني، وصل "الدستور "نسخة منه، أن يعلن بكل سرور: بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة، ينتظران بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي.

وهنأ الديوان الملكي الهاشمي، عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله المعظمة، بهذه المناسبة، متمنيا لصاحبي السمو الملكي الذرية الصالحة المعافاة الطيبة.

وأكدت مصادر لـ الدستور، أنه بعد دقائق من إعلان الديوان الملكي الهاشمي نبأ انتظار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وزوجته الاميرة رجوة الحسين، مولودهما الأول في الصيف الحالي، بشر سموه الأردنيين عبر حسابه في إنستجرام.

وقال ولي عهد الأردن عبر خاصية "الستوري" في صفحته على انستجرام "الحمدلله رب العالمين.. اللهم تمم لي ولزوجتي الغالية رجوة بكل خير".

وأرفق ولي العهد منشورة بآية قرآنية من سورة الشورى: "لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور".



فرحة ملك.. وارث هاشمي يعيد سرديتنا الثقافية الوطنية



الفرحة المقبلة التي تهل على المملكة الأردنية الهاشمية في الصيف المقبل، أعادت إلى الأذهان، عمق فرحة الأردن والبلدان الصديقة والشقيقة، الزفاف الملكي لولي العهد، هنا استعادة لقصة (نفرح بالحسين) كأنها مثل أي تقليد وطني هاشمي، أردني، بدت معالم الفرح ملتزمة بنبض الأعراس التراثية الأردنية، حناء العروس وحمام العريس، والقراء لضيوف الأب الملك عبدالله الثاني، وأهل العريس، تتوشح بالإعلام الملكية والوطنية الهاشمية وعديد الصور والملصقات التي عمت المملكة الأردنية الهاشمية، بالذات ملصق [نفرح بالحسين ] وقال جلالته، في عشاء الأسرة الأردنية في مضارب بني هاشم:إن الفرحة بالحسين "ابني وابنكم” قد اكتملت بوجودكم معنا، مستذكرا ميلاد سمو ولي العهد قبل 28 عاما حينما أنعم الله على جلالته بالحسين.



نفرح بالحسين، حدث قدم السردية الوطنية الأردنية بكل الرؤى الهاشمية السامية، فتحدثت الأوساط الأردنية والعربية والدولية، عن تلك اللحظات من البساطة والنبل الملكي الهاشمي، إذ خاطب الملك عبدالله الثاني، عموم الأهل وأبناء المملكة:”مضارب الهاشميين اليوم عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا”، ورحّب الملك عبدالله خلال مأدبة عشاء أقامها يوم الأربعاء، قبل الزفاف بيوم حضرها سمو الأمير الحسن بن طلال، وأفراد العائلة المالكة بالحضور "أهلا وسهلا فيكم في بيت كل الأردنيين، مضارب الهاشميين اليوم عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا”.



وقال إن الفرحة بالحسين "ابني وابنكم” قد اكتملت بوجودكم معنا، مستذكرا ميلاد سمو ولي العهد قبل 28 عاما حينما أنعم الله على جلالته بالحسين.



وعبر الملك عبدالله عن فخره بالحسين وبعزيمته وبطموحه الكبير لوطنه وبمحبته وتفانيه لأهله، وأضاف "اليوم، يكمل نصف دينه، ويبدأ مرحلة جديدة من حياته، فأطلب منه أن تظل مخافة ربنا بين عينيه”.



ودعا للحسين بالخير والتوفيق لعائلته الصغيرة ولعائلته الكبيرة، مُجددا الترحيب بالحضور ومعربا عن شكره لهم ولكل الأردنيين على مشاركتهم هذه الفرحة قائلا "إن شاء الله بيوتنا كلنا تظل عامرة بالمحبة والفرح”.

قصة سيف هاشمي





اهتزت مشاعر العدل والكرامة والنبل الهاشمي الملكي، عندما أهدى جلالة الملك، سمو ولي العهد، سيفا من سيوف بني هاشم، كرمز للعدل والدفاع عن الوطن، نُقشت عليه الآية القرآنية "إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ”، وهو نسخة عن سيف المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه، وصُنع من حديد مستخرج من حجارة تحيط بقلعة عجلون.



ويوثق السيف، لحظة محبة لاستمرار تقاليد الإرث الهاشمي، العربي الأصيل، العنوان ثقة وعدل ديمومة القوة والاستقرار والأمن والأمان، وهى سردية الثقافة الأردنية الهاشمية، الهوية التي غلفت لؤلؤة الحفل، عندما بدأ بدخول ولي العهد محاطا بمجموعة من أبناء عمومته، وعدد من أقاربه وزملائه ممن خدموا ويخدمون مع سموه في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وسط أهازيج الفرح التي أدتها فرقة كفر جايز للفنون التراثية.



وقدم فريق المشاة الصامتة الذي يتبع لقيادة الحرس الملكي الخاص عروضا خلال الحفل، فيما حلقت طائرات سلاح الجو الملكي في سماء المضارب.



وتألقت معالم الثقافة والفنون الأردنية، إذ أدى فنانون وفرق شعبية من مختلف محافظات المملكة وموسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي فقرات متنوعة وسط أجواء احتفالية، عكست التراث الأردني الأصيل، تضمنت السامر والدحية، فضلا عن قصيدة ألقاها الشاعر هلال الشرفات.



وشارك في الحفل الفنانون الأردنيون حسين السلمان، وسعد أبو تايه، وحسام ووسام اللوزي، بشار السرحان، وفرق الراجف، والرمثا، والعقبة (سمسمية)، ومعان، والسلط، والأجاويد، والشركس.



ونُصبت في مضارب بني هاشم بيوت الشعر التي ازدانت جنباتها بالأعلام وتوسطتها نجمة سباعية، فيما قدم المدعوون التهنئة لجلالة الملك وسمو ولي العهد متمنيين لسموه حياة هانئة وسعيدة.



كما أقيمت جدارية خُط عليها بيت شعر يتغنى بالوطن للشاعر الراحل حبيب الزيودي، وهي:

"هذي بلادي ولا طول يطاولهــــــــــــــا … في ساحةِ المجدِ أو نجم يدانيهــــــــــا

يا أيّها الشعر كُنْ نخلًا يظلّلهـــــــــــــا … وكُنْ أمانًا وحبًّا في لياليه ـــــــــــــــــــا

وأيّها الوطن الممتد في دمِنــــــــــــــــــا … حبًا أعزّ مِن الدُّنيا وما فيهــــــــــــــا”



وحضر المأدبة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.



حمام العريس



في لفتة تراثية مهمة، ذكر بيان الديوان الملكي الهاشمي، انه في ظهيرة اليوم”الاربعاء٣١/٥/٢٠٢٣، استضاف الأمير عمر بن فيصل في منزل والده، ولي العهد، إذ أقام له "حمام العريس”، وهو تقليد يقام في الأعراس الأردنية، حضره عدد من الأمراء، وزملاءه ممن خدموا ويخدمون في لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، الذي تحمل إحدى كتائبه اسم الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بالإضافة إلى عدد من أقاربه.



احتفالات ثقافية ثرية تميزت بها وزارة الثقافة

احتفاءً بعقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج فعاليات وأنشطة احتفالية ستقام يوم الخميس المقبل في جميع محافظات المملكة.

وتتضمن الفعاليات التي ستبدأ في الساعة الخامسة من بعد عصر يوم الخميس المقبل، بثًا مباشرًا لمراسم الزفاف الملكي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الممتعة للأطفال كالرسم على الوجوه وتوزيع الهدايا وأغاني (دي جي)، إضافة إلى العروض الفلكلورية وموسيقات الأمن العام، وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين، وألعاب نارية مع ختام الحفل.

وحددت الوزارة أماكن إقامة الفعاليات في كل من المدرج الروماني، وحدائق الجبيهة، وحدائق الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمان، ومدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء، وجامعة البلقاء التطبيقية في البلقاء، وملعب عماد الدين زنكي في مادبا، والمدرج الجنوبي في جرش، ومجمع الأمير علي بن الحسين الرياضي في المفرق، وملعب الطفيلة الرياضي في الطفيلة، ومجمع الأميرة هيا بنت الحسين في معان، وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة، وساحة معسكرات الحسين للشباب في عجلون، ومدينة الحسن للشباب في اربد، مجمع الأمير فيصل بن الحسين في الكرك.



يشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر بلاغًا يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الخميس المقبل، بمناسبة عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف.



5 فنانين و7 فرق شاركت حفل مضارب بني هاشم



قدم عدد من الفنانين الأردنيين فقرات تراثية خلال حفل مأدبة العشاء الذي أقيم في مضارب بني هاشم احتفالا بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



وشارك الفنانون حسين السلمان وسعد أبو تايه وحسام ووسام اللوزي وبشار السرحان في الحفل.



كما قدمت فرق الراجف، والرمثا، والعقبة، ومعان، والسلط، والأجاويد، والشركس أعمالا فلكلورية.



وبين كل فقرة محبة وجمال، كانت كلمات الملك عبدالله، تحرك الدمع، دموع الفرح في عيون كل الأردنيين:”مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم أهلنا وعشيرتنا، واليوم نفرح بالحسين ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت بوجودكم معنا”.





زفة وطنية تثري قلب الحسين

ضمن رؤية الاحتفالات وتنوعها، زفت فرقة كفر جايز للفنون الشعبية ولي العهد الأمير الحسين عند وصوله إلى مضارب بني هاشم، في الديوان الملكي الهاشمي، وذلك قبل يوم على زفافه.



وتأسست فرقه كفرجايز الشعبية سنة 2010، وتضم مجموعة من الشبان من مختلف عشائر قرية كفرجايز في إربد وخارجها، ودأبت على المشاركة في الأفراح الوطنية والأعراس الشعبية منذ تأسيسها.



من جانبها، أبدعت نقابة الفنانين الأردنيين في مشاركاتها الوطنية بمناسبة زفاف ولي العهد في مقرها باللويبدة، وفي ظلال أجواء من الفن الراقي الجميل، وفي فضاءات من التعبير الوطني الصادق، وبحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وأعضاء مجلس النقابة والهيئة العامة، وحشد من الفنانين والمثقفين والإعلاميين والضيوف العرب، ومن مختلف مكونات المجتمع الأردني.



وألقى نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي كلمة وطنية نقابية لافتة، عفوية وارتجالية، بما تحمله من مضامين تجذر الولاء والانتماء للعرش وللأسرة الأردنية الكبيرة، وقدمت فرقة شابات السلط عروضا فلكلورية جميلة، تنهل من موروث الأردن بعامة ومدينة السلط العريقة بخاصة، سواء في الأداء والرقصات المعبرة او في الزي” الخلقة السلطية”، وهى من الفرق التي تقدم عروض الفلكلور الأردني بطريقة فيها تنوع وأصالة، تأسست عام 1994 وهي تضم مجموعة من الفتيات المحترفات في الأداء الجميل، ما بين كورال ومطربة ومؤدية للحركات والدبكات، وعازفين على الآت العود والاورغ والإيقاع، قدمت وما تزال عروضا تؤرشف حكايات الأجيال، نبض مدينة السلط على مدار تاريخها، بسلالمها وأسواقها التراثية لتدخل لائحة اليونسكو للتراث العالمي.









وزيرة الثقافة هيفاء النجار:ليدوم الفرح في سماء الوطن

وزيرة الثقافة د. هيفاء النجار حضرت جميع احتفالات الفرح التي أقامتها عدد من المؤسسات والهيئات الثقافية والجمعيات النسائية في محافظات المملكة،.. وقدموا فيها كتاب وشعراء وفرق ومطربونز مجموعة من الأهازيج والأغاني التراثية والوطنية التي تعبر عن الفرح بالاستقلال ومناسبة زفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.



ونوهت الوزيرة النجار أنها شاركت في احتفالات نقابة الفنانين الأردنيين، حفل الفرح المطرز بالحب والأغاني التراثية الجميلة والأصيلة الذي نظمه فنانو الأردن في مقر نقابتهم ابتهاجا بمناسبة زفاف ولي العهد المحبوب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.. فرح الحسين…. ووصفت الوزيرة النجار عنوان الحفل الذي عبر فيه الفنان الأردني عن فرح كل بيت أردني بابنهم الغالي.. بقولها:”الفنانون الأردنيون مستودع الفرح.. يضيئون مساحات البهجة في الوجدان الوطني بشموع الفرح وينقشون كلماتهم بالوان الحناء وعبق الورود ليدوم الفرح في سماء الوطن”.

فرحة الأردن، الملك عبدالله الثاني بأبنه ولي العهد، تكتمل الخميس، في ديمومة من المحبة والجمال واستكمال للعطاء الملكي والشعبي والرسمي، فهو من الأفراح الملكية الهاشمية التي ستبقى في ذاكرة الأجيال.



عمّت مظاهر الاحتفالات العاصمة الأردنية عمّان قبيل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على خطيبته السعودية، الأميرة رجوة آل سيف.



كما أقيم حفل "حناء" للآنسة رجوة آل سيف، استقبلت فيها بالزغاريد والأغاني التراثية وتخلل الحفل رسم بالحناء وزفة العروس.



تزوج ولي العهد الأردني الأمير الحسين من الأميرة رجوة خالد السيف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان الخميس.

وحضر أفراد من العائلات المالكة حول العالم الزواج الملكي، بينهم ويليام، أمير بريطانيا وزوجته كيت، أميرة ويلز. كما حضر حفل الزفاف السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن وابنتها آشلي بايدن.

تجسد الفرح الملكي، وسط زفة أردنية تقليدية، قبل أن ينضم الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ووالدا الأميرة رجوة للمنصة ووجهوا تحية لأكثر من 1700 ضيف من الحضور.

وشهد الحفل فقرات حضارية تمثل تاريخ وحاضر وثقافة المملكة، من بينها حمل السيوف والموكب الأحمر والسيارات الملكية، وجرت مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين في العاصمة الأردنيةعمّان، بكل ما حملت من قيم وسعادة تنبض بالفرح والثقافة الأردنية المعاصرة.

