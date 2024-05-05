الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الليلة.. حكيم وعدوية في المنوفية لافتتاح مشروع "ليالي مصر"

حكيم
حكيم

يفتتح الفنان محمد عدوية وحكيم مساء اليوم، أولى ليالي مشروع “ليالي مصر” الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

ومن المقرر أن يقام الحفل داخل نادي “سيتي كلوب” بمدينة شبين الكوم بالمنوفية وطرحت شركة “تذكرتي” التذاكر للجمهور عبر موقعها الإلكتروني بسعر 300 جنيه فقط لا غير.

ومن المقرر أن يستمر الحفل حتى الثانية عشرة من منتصف الليل ويقدم حكيم وعدوية خلال الحفل لجمهورهم باقة متنوعة من أشهر أغنياتهم المختلفة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا. 

حفل رامي صبري ومسلم ضمن مشروع “ليالي مصر”

ويحيى رامي صبري حفل عيد الربيع غدًا الإثنين بمدينة العبور ضمن احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، ضمن مشروع حفلات ليالي مصر التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

يشارك في الحفل الفنان مسلم ويقام الحفل داخل نادي سيتي كلوب العبور بمحافظة القاهرة ضمن فعاليات مشروع ليالي مصر.

مشروع ليالى مصر

برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي خلال أعياد الربيع وشم النسيم، مشروع "ليالي مصر"، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

ويأتي "ليالي مصر" في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، لتصل الرسالة لكل ربوع مصر، بجانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

محمد عدوية النجم محمد عدوية ليالي مصر أعياد الربيع شم النسيم الشركة المتحدة حكيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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