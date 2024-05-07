ماجد المهندس يعلن عن مشروع فني جديد.. ما القصة؟

شارك الفنان ماجد المهندس جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" صورة له، معلنًا من خلالها عن انتهاءه من أحدث جلساته الفنية.

وكتب المهندس على الصورة التي شارك بها الجمهور عبر انستجرام قائلًا:"انتظرونا في جلسة نوعية يوم الخميس بإشراف شخصي من تركي آل الشيخ وبجهود منتسبي هيئة الترفيه، وبمشاركة نخبة من أروع عازفي الوطن العربي بقيادة المايسترو وليد فايد".

تابع المهندس:"الجلسة تعبنا فيها وحاولنا تكون بمستوى عالي في التصوير بأحدث التقنيات السينمائية وبكوادر عالمية وتصميم ديكورات خاصة تعكس التراث والفلكلور السعودي أتمنى تنال إعجابكم".

الفنان ماجد المهندس

وسجل أولى حفلات ليالي مصرية سعودية الوقوف الأول لماجد المهندس على خشبة المسرح الكبير، والذي يعد أعلى منابر الثقافة المصرية، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي وليد فايد.

وتغني المهندس بباقة من أروع أغنياته القديمة والحديثة منها بناديك، أكدب عليك، إضافة إلى الأغنية الشهيرة "ودعت روحي" التى حققت رواجًا كبيرًا حين طرحها وتقول كلماتها:"ودعت روحي من قبل ما أودعك.. اشوفها تطلع ولو ما ودها.. وليلة فراقك والعيون تطالعك.. حسيت كن الكون وقّف عندها.. والدمعه اللي قلبت مواجعك.. طاحت غصب ولا قدرت اردها.. واصابعي عيت تفك اصابعك.. في اللحظة اللي صرت ماني قدها".