السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أساطير وليست تترات.. كيف تفاعل الجمهور مع بوسترات Watch it على إنستجرام؟

المنصة الرقمية Watch
المنصة الرقمية Watch it

شاركت المنصة الرقمية Watch it جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" مجموعة من الصور التي تعود لتترات مسسلسلات قديمة، وصفها الجمهور بـ"الزمن الجميل"، والتي لاقت تفاعلًا كبيرا من قِبل روّاد السوشيال ميديا.

وعلّقت المنصة الرقمية على الصور التي شاركت بها جمهورها قائلًة: " تترات ماتتنسيش 🥰 .. قولنا إيه أكتر تتر حبيته؟"، وتفاعل معها الجمهور مٌجبين عن أسماء التترات التي عشقوها وعلّقت في أذهانهم.

وتساءل علاء الشحتاوي، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "إنستجرام" قائلًا: " فين حديث الصباح و المساء"، وأجابت شيماء فارس، من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قائلًة: "تتر نهاية مسألة مبدأ".

وعلّق رامي الباشا، من روّاد السوشيال قائلًا: "أروع أغاني الزمن الجميل.. لكن الأقرب لي ضمير أبلة حكمت"، وكتبت ماريان، قائلًة: "أساطير مش تترات مسلسلات".

وكانت أحدث إنتاج للمنصة الرقمية  واتش ات، مسلسل دواعي السفر، الذي تدور أحداثه حول إبراهيم الذي يعيش في عالم خيالي من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته ويساعده في ذلك جاره الشاب علي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

أبطال مسلسل دواعي سفر

مسلسل "دواعي السفر" يشارك في بطولته أمير عيد، كامل الباشا، أحمد غزي، أيمن الشيوي، إخراج وتأليف محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

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