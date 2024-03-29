مسلسل جودر ملخص الحلقة 3.. "شواهي" تقدم رقصتها الشريرة ودخيل بقصر "شهريار"

يواصل مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" تشويق الجمهور، بأحداثه المثيرة التي تمزج السحر بالخيال، الذي يعرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحكاية "جودر" ابن عمر المصري، ماخوذة من كتاب حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكايات تراثية عربية كتب من قبل عدد من المؤلفين المجهولين.

ونستعرض في السطور التالية، ملخص مسلسل "جودر" الحلقة الثالثة.



مسلسل جودر لـ ياسر جلال تفاصيل أحداث الحلقة 3

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل جودر من بطولة النجم ياسر جلال، باستعجال "شهريار" الذي يؤدي دوره ياسر جلال لـ شهرزاد (ياسمين رئيس)، حتى تنتهي من قصة "جودر" المصري، ويتمكن من التخلص منها وقتلها.

ولكن ياسمين رئيس، أكملت قتها بنفس الإيقاع، لتخطف عقل الملك شهريار، وتتمكن من التخلص من حكم الإعدام.

وبالعودة إلى قصة "جودر"، كشف الشيخ عبدالله (عبد العزيز مخيون)، حقيقة حلقة الذهب التى وجدتها فى أذن جودر بعد إنقاذه من عملية الخطف التي تمت من خلال "شواهي".

وقال عبدالعزيز مخيون لـ فاطمة إن حلقة الذهب هي مثل الحرز لحماية جودر من أى أذي يمكن أن يتعرض له من قبل الجن، الذين يترصدون للطفل جودر من قبل مجيئه إلى الدنيا، كما أضاف أنه ألبسه حجاب هذا سيحميه من أي أذى يمكن أن يتعرض له.

مسلسل جودر لـ ياسر جلال

“جودر” يقع في حب “شروق”

وكبر جودر (ياسر جلال)، وتروي القصة أن قلبه تعلق بحبيبته شروق (جيهان الشماشرجي) التي ترغب في الزواج منه، لكن جودر يبرر لها تأخرهما في الزواج، بسبب رغبة أبيه فى زواج أخواته الأكبر سالم وسليم أولًا.

وتمر لحظات ثم تبدأ معركة كبيرة في السوق، بين جودر والفنان أحمد كشك بعد أن سعى لمضايقة شروق.

ولكن ليس هذا الشجار وحده المشكلة، وإنما أثناء هذه المعركة سقط الحرز من رقبة جودر، وهذا الحجاب كان يحميه من أخطار الجن، وعلى الفور التقطه جني من الأرض، وأحضره إلى شواهي (نور) التي تطمع في الوصول إلى الكنوز الأربعة عن طريق الشاب "جودر".

وذهبت شواهي إلى مصر، وحاولت تقديم عرض من الرقص في المكان الذي يسهر فيه شقيق جودر الأكبر "سالم" حتى توقعه في شباكها، وتحاول من خلاله وضع خطتها للوصول إلى "جودر".

وتعود الحكاية إلى الملك شهريار التي يخبره حراسه بوجود دخيل في القصر، أشبه بالشبح، حيث يبلغ مسرور السياف، الملك شهريار، أن هذا الدخيل موجود بمخدع "شهرزاد" مما يجن جنونه، ويتجه نحو مكان "شهرزاد".. فما حكاية هذا الدخيل؟

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 4

يمكنك مشاهدة مسلسل "جودر" الحلقة الرابعة، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة 4 على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

“شواهي” في مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة

ويعرض مسلسل جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch itفي الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر

إذا كنت من محبي الخيال، فيأتي مسلسل جودر مليئ بالقصص الخيالية، التي تمزج ما بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

أحداث مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر من بطولة النجم ياسر جلال عن الشاب "جودر" بن التاجر عمر وتتابع الأحداث عما حدث له ولأخويه، ومن صفات جودر وعمله، أنه صياد ماهر، يحب والدته وأخواته.

وخلال الحلقات، تنقلب حياة جودر يومًا بعد يوم، حيث يغوص في مغامرات مختلفة ذو عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، وتتبدل حياة الصياد المسالم البسيط إلى واحد من أغني أغنياء البلاد، الذي يستطيع أن يحكم ويقرر بأمواله، ويدخل جودر في صراع مع العدو شمعون للوصول إلى الكنز.

أبطال مسلسل جودر

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل "جودر" عدد كبير من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدي – جوهر وArouma تامر مرتضى.

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