الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024| أول تعليق لـ روجينا على بوسترات "سر إلهي"

روجينا
روجينا

تواصل الفنانة روجينا تصوير مسلسلها الجديد “سر إلهي” الذي تخوض به سباق دراما رمضان 2024، ضمن الماراثون الرمضاني المقبل، والذي تتعاون من خلاله مع المخرج رؤوف عبدالعزيز للمرة الثالثة على التوالي، ويكون العمل الفني أيضًا البطولة المطلقة الثالثة لـ “روجينا”.

وطرحت المنصة الرقمية Watch it، البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل سر إلهي، من بينهم الفنانة روجينا، والتي شاركتها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلقت: "الحمد والشكر لله.. مسلسل #سر_الهى #رمضان2024.. ربى ارزقنى نجاح يليق بكرمك تاليف #امين_جمال اخراج وتصوير #رؤوف_عبدالعزيز باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك".

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل سر الهي

تدور أحداث مسلسل سر الهي في إطار تشويقي بعد أن يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها حبيبها، تنتقل دنيا إلى القاهرة، تاركة المنصورة لتلحق بالعمل لدى دار مسنين لتتعرف على امرأة عجوز، ثم يتم اتهام دنيا بقتلها ظلما لتدخل السجن وتخرج بعد سنوات وقد تحولت حياتها وصارت في يدها ثروة غير متوقعة لتبدأ في الانتقام ممن ظلمها ودفع ثمن سنوات سجنها الضائعة. 

وتعاقد الفنان حمزة نمرة على غناء تتر مسلسل “سر الهي” للنجمة روجينا والذي تشارك به في موسم مسلسلات رمضان 2024. 

 

مسلسلات رمضان 2024.. تتر مسلسل سر الهي 

ومن المقرر أن يسجل حمزة نمرة أغنية تتر العمل خلال أيام بأحد الاستديوهات الخاصة. 

أحداث مسلسل سر إلهي تنتمي إلى الحارة الشعبية، وهي الفنانة روجينا ومن ثم تدخل في عدد من الصراعات لتتزوج من الفنان محمد ثروت، وتتصاعد أحداث المسلسل الذي ينتمي إلى الأعمال الكوميدية الاجتماعية.

وتجسد الفنانة رنا رئيس شقيقة الفنانة روجينا الصغرى ضمن أحداث مسلسل سر الهي ، وستكون شخصية رنا رئيس شخصية داعمة لها في كل الأزمات التي تتعرض لها، خاصًة أن العمل تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي.

مسلسل "سر إلهى" يسجل التعاون الثالث على التوالى بين روجينا والمخرج رءوف عبدالعزيز. 

أبطال مسلسل سر الهي

مسلسل سر الهي من بطولة روجينا وأحمد مجد ومحمد ثرورت وأحمد بدير ومراد مكرم ومي سليم ومحمود حجازي ونهي عابدين،رنا رئيس ومحمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال إضافة إلى أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رءوف عبدالعزيز.

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