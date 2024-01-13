"الروبوتات والأشخاص الذين يحبونهم".. كتاب جديد عن الإنسانية في العصر الآلي

تبحث الكاتبة إيف هيرولد في كتابها "الروبوتات والأشخاص الذين يحبونهم.. التمسك بإنسانيتنا في عصر الروبوتات الاجتماعية" آخر التطورات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتقدم نظرة عامة على العقود القادمة، بناءً على أبحاث ومقابلات مع أبرز الخبراء في العالم.

الروبوتات والأشخاص

جاء في تقديم الكتاب: إذا كانت هناك سمة عالمية واحدة بين البشر، فهي طبيعتنا الاجتماعية. إن الرغبة في التواصل عالمية ومقنعة ولا يمكن مقاومتها في كثير من الأحيان. هذا المفهوم أساسي بالنسبة للروبوتات والأشخاص الذين يحبونهم. ستغير الروبوتات التفاعل الاجتماعي قريبًا؛ الصداقة والعمل والحياة المنزلية والحب والحرب والتعليم وكل زاوية وركن في الحياة الحديثة تقريبًا.

يعد الكتاب بمثابة استكشاف لكيفية تغييرنا، نحن المخلوقات الأكثر اجتماعية، بواسطة الروبوتات الاجتماعية. ومن ناحية أخرى، فهو يدرس كيف سنبقى على حالنا، ويتساءل كيف ستعبر الطبيعة البشرية عن نفسها عندما تواجه فئة جديدة من الكائنات المخلوقة على صورتنا.

الروبوتات الاجتماعية

بالاعتماد على الأبحاث الحديثة في تطوير الروبوتات الاجتماعية، بما في ذلك كيفية تفاعل الناس معها، وكيف أن الحدود بين الحقيقي وغير الواقعي في أذهاننا تكون غير واضحة بشكل روتيني عندما نتفاعل معهم، وكيف تثير عواطفهم المزيفة مشاعرنا الحقيقية، تطرح الكاتبة إيف هيرولد كتابًا مثاليًا لأي شخص مهتم بأحدث التطورات في مجال الروبوتات الاجتماعية وتقاطع الطبيعة البشرية والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وما يعنيه ذلك بالنسبة لمستقبلنا.

الجانب المظلم

تقول الكاتبة العلمية إيف هيرولد في حديثها مع موقع NPR : لدينا روبوتات تعبر عن المشاعر، بالطبع، لا يشعرون بالمشاعر في هذه المرحلة، لكنهم يتصرفون وينظرون ويتحركون كما لو كانوا كذلك، وهذا يثير رد فعل عاطفي فينا، وهو أمر لا يقاوم تقريبًا.

تستكشف الكاتبة الرغبة الإنسانية في التواصل وكيف تقود التكنولوجيا التي نبنيها، لكنها تحدق أيضًا في الجانب المظلم من الروبوتات. يتضمن هذا الجانب المظلم تشجيع الأشخاص على الانفصال عن الحياة الواقعية والشعور بمزيد من العزلة. وتشير إلى أنه في حين أن الروبوتات الاجتماعية قد توفر فرصًا إيجابية لبناء المهارات الاجتماعية للأطفال المصابين بالتوحد أو الرفقة للمرضى المسنين المصابين بالخرف، إلا أنها قد تجعل الآخرين يشعرون بمزيد من الوحدة.

الروبوتات والعلاقات الإنسانية



تقول هيرولد إن الروبوتات تجتذب بعض الناس لأنها مصممة لإرضاء الناس: فهم لا يردون أبدًا ويفعلون ما نطلبه منهم. لكنها تشعر بالقلق إزاء ما قد يحدث إذا حلت الروبوتات الاجتماعية محل العلاقات الإنسانية بين الناس، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين هم بالفعل أكثر عرضة للوحدة والعزلة.

وتوضح: الأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفي من التحفيز الاجتماعي، يمكن أن يفقدوا في الواقع المهارات الاجتماعية التي لديهم لأنهم معتادون جدًا على هذا النوع من العلاقات المجانية والسهلة والجذابة مع الروبوت.