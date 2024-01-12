"كشكول السينما".. كتاب جديد لمحمود عبد الشكور بمعرض الكتاب

صدر حديثا عن منشورات إبييدي كتاب "كشكول السينما" للكاتب الصحفي والناقد محمود عبد الشكور، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والتي تأتي في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى الـ 6 من شهر فبراير المقبل.

غلاف الكتاب

وعن الكتاب قال محمود عبد الشكور في تصديره:" كتابي الجديد الذي سيكون متاحا في معرض الكتاب بعنوان "كشكول السينما"، والصادر عن دار إبييدي في نحو 316 صفحة، والغلاف من تصميم الفنانة ماري سمير لمعي.

وعن الكتاب يكمل:" جاءت فكرة الكتاب من سؤال خطر لي، ماذا لو ألقى القاريء نظرة على هذا الكشكول الضخم، الذي كنت أسجل فيه كتاباتي، وأدوّن فيه ملاحظاتي السينمائية والفنية؟

وماذا لو اطّلع القاريء على مواد احتفظتُ بها ولم تنشر من قبل؟، وماذا لو نشرت بورتريهات كتبتها عن شخصيات فنية، أو بعض ما دوّنت عن بعض الأفلام الروائية الطويلة أو القصيرة؟.

ويواصل:" توكّلتُ على الله، وبتشجيع ودعم كبير من صديقي الناشر محمود عبد النبي، الذي تحمّس للفكرة، وبدأت في مسح وحصر المواد، فأدهشني عددها، وحيّرني تنوعها، وزادت حيرتي فيما أختار، وفيما أترك، وصار الأمر أكثر تعقيدا، عندما انتقلتُ من البحث في الكشاكيل والنوتات الورقية الكثيرة، الى البحث أيضا في الملفات والكشاكيل الإليكترونية.

تخرج الناقد السينمائي والأدبي المصري مـحمود عبد الشكور في كليـة الإعلام، قسم الصحافة عام 1987م، وكان أول دفعته، وقد حصل على تدريبه في جريدة «الوفد»، ثم التحق بجريدة «الأنباء» الكويتية للعمل كصحفي؛ ونٌشرت مقالاته في عدة جرائد ومجلات عربية ومصرية، مثل «القبس» الكويتية، و«اليوم السابع» الباريسية التي كانت تُصدر في نهاية الثمانينيات، وجريدة «روز اليوسف» اليومية، ومجلة «روز اليوسف»، وجريدة «التحرير»، ومجلة «السينما الجديدة»، ومجلة «الهلال»، وجريدة «اليوم الجديد»، وموقع «عين على السينما»، وموقع «الكتابة».

علاوة على ذلك، اشترك عبد الشكور في لجان المشاهدة لمهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان الإسماعيلية للأفلام الوثائقية، وكان عضوًا في لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وهو عضو نقابة الصحفيين، وعضو جمعية نقاد السينما المصريين، ويشغل الآن منصب نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر».

وقد صدر لمحمود عبد الشكور العديد من الكتب؛ «يوسف شريف رزق الله.. عاشق الأطياف»، و«أقنعة السرد.. قراءات في روايات مصرية وعربية وعالمية»، «سينمانيا.. مقالات عن أفلام عربية وعالمية»، «وجوه لا تنسى.. بورتريهات عن مشخصاتية مصر»، وكتابين من السيرة الذاتية هما «كنت صبيا في السبعينيات.. سيرة ثقافية واجتماعية»، و«كنت شابا في الثمانينيات.. سيرة ثقافية واجتماعية