موقع القراءة الشهير "جودريدز" يثير الجدل بسبب المراجعات الزائفة

يثير موقع القراءة الشهير "جودريدز" الجدل من وقت لآخر بسبب ما يقدمه مستخدموه في كثير من الأحيان من مراجعات زائفة للكتب، تسهم في الإعلاء من شأن كتب ربما لم تُقرأ بعد.

جدل حول "جودريدز"

كانت المؤلفة كيت كورين على وشك تحقيق حلم كل كاتب طموح بنشر روايتها الأولى. وبدلًا من ذلك، انهارت حياتها المهنية بعد الجدل الذي دار حول موقع "جودريدز"، الموقع الإلكتروني الشهير لعشاق الكتب، فقد أعلن ناشر كتابها أنه سيلغي نشر روايتها.

وهي رواية خيال علمي تسمى Crown of Starlight، بعد أن اعترفت بكتابة مراجعات مزيفة على الموقع تشيد بعملها وتنتقد أعمال كتبها روائيون آخرون، كما قطع الوكيل الأدبي لكورين العلاقات معها.

"قصف المراجعة"

ليست هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها موقع جودريدز، الذي يسمح لمستخدميه البالغ عددهم 90 مليونًا بتقييم الكتب باستخدام نجمة إلى خمس نجوم، موضع جدل حول مراجعاته، حسبما يشير موقعNPR

ففي وقت سابق من هذا العام، سحبت الكاتبة الأكثر مبيعًا إليزابيث جيلبرت روايتها عن عائلة من الحقبة السوفيتية لأن النقاد افترضوا خطأً أنها مؤيدة لروسيا، وأغرقوا الموقع بمراجعات نجمة واحدة.

و يبذل جودريدز المملوك لشركة أمازون القليل من الجهد للتحقق من المستخدمين، ويقول النقاد إن هذا يتيح ممارسة تعرف باسم "قصف المراجعة"، يتم فيها إغراق الكتاب بالمراجعات السلبية، غالبًا من حسابات مزيفة، في محاولة لخفض تقييمه، في بعض الأحيان لأسباب لا علاقة لها بمحتوى الكتاب.

المراجعات المزيفة

يمكن أن يؤدي قصف المراجعات إلى تدمير مستقبل الكتاب، خاصة عندما يكون الكاتب غير معروف أو ينشر لأول مرة.

تقول الكاتبة والمحررة ليندساي إليس، عندما يرى القارئ الذي يفكر في شراء كتابك أنك مثير للجدل أو أن كتابك مثير للجدل، فإن ذلك سيجعله يبتعد عنه، وتقول إنها تعرضت نفسها للقصف الاستعراضي لأنها انتقدت تصريحات الكاتبة جي كيه رولينغ حول مجتمع المتحولين جنسيًا.

جاء سقوط كورين بعد أن نشر محققو الإنترنت مستندًا على جوجل يعرض بالتفصيل عددًا من حسابات جودريدز التي تشيد بروايتها وتعطي مراجعات منخفضة لأعمال كتاب آخرين، وكثير منهم من الأشخاص الملونين.

ادعت كورين أولًا أن المراجعات تم إنشاؤها بواسطة صديقة شديدة الحماس تدعى ليلي كانت تحاول تعزيز آفاق الكتاب، واعترفت لاحقًا بأنها هي الكاتبة، وكتبت اعتذارًا مطولًا أرجعت فيه تصرفاتها إلى "الانهيار النفسي الكامل".

ضجة المراجعات



قالت جوريدز إنها أزالت المراجعات المزيفة التي نشرتها الكاتبة، وحثت المستخدمين في بيان صدر الشهر الماضي على الإبلاغ عن الحسابات المشبوهة الأخرى، وأنها ستزيد الجهود للكشف السريع عن المحتوى والحسابات التي تنتهك إرشادات المجتمع.



يعتمد جودريدز على فريق من أمناء المكتبات المتطوعين لضمان دقة المعلومات حول الكتب والمؤلفين، لكن العدد الهائل من المراجعات التي ينشرها الموقع - أكثر من 300 مليون تقييم في العام الماضي وحده يجعله عرضة للانتهاكات.

إحدى السمات غير العادية في جودريدز هي أنه يسمح بنشر المراجعات قبل نشر الكتاب، مما يساعد على إثارة ضجة مبكرة. حتى أن العديد من الناشرين يرسلون نسخًا مبكرة لمستخدمي جودريدز المؤثرين، على أمل أن يتحدثوا عن الكتاب.